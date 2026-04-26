Вихід на пенсії на початку та в кінці року: Гетманцев розповів, як це може вплинути на суму виплат

В Україні дедалі більше людей, які вийшли на пенсію, помічають дивну річ: попри однаковий стаж, посади та зарплати, їхні виплати суттєво відрізняються. І різниця інколи сягає тисяч гривень. Єдина відмінність між ними — це дата виходу на пенсію. Хтось оформив її на початку року, а хтось — трохи пізніше.

Про те, як дата виходу на пенсії впиває на розмір виплат українців, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на голову фінкомітету Верховної Ради України Данила Гетманцева.

Як розмір пенсії залежить від дати її оформлення

Виявляється, що справа у показник середньої зарплати, який використовують для розрахунку пенсій. За правилами, беруть дані за три роки перед виходом на пенсію. У 2026 році це мають бути 2023–2025 роки.

"Але є важливий нюанс. Дані про середню зарплату з’являються із затримкою – через строки подання звітності. Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати за 2025 рік лише наприкінці січня 2026 року", — пояснив Гетманцев.

Через це тим, хто вийшов на пенсію раніше, порахували виплати за старими даними — за 2022–2024 роки (15 057 грн). А після оновлення статистики мали б застосовувати вже новий показник — 17 483 грн.

У Пенсійному фонді обіцяли автоматично все перерахувати. Люди чекали, що виплати зростуть. Але, як виявилося, на практиці цього не сталося.

Яку суму можуть втрачати українці через помилки в розрахунках

Під час перевірок знайшли дивну річ, що у документах вказаний правильний період (2023–2025 роки), але сам розрахунок зроблений за старою цифрою — 15 057 грн.

У результаті пенсіонери отримують приблизно 10 540 грн замість очікуваних 12 238 грн. Різниця — близько 1 700 грн щомісяця, що доволі відчутно. І це не поодинокі випадки.

"Виникає логічне запитання: це технічний збій програмного забезпечення чи фактична "економія" на звичайних пенсіонерах? Бо перевірити правильність нарахування пенсії самостійно людина фактично не може. Формули складні, показників багато, а в документах усе виглядає формально правильно. У результаті людина навіть не здогадується, що недоотримує власні гроші", — зазначає депутат.

Ця ситуація показує серйозну проблему. За словами Гетманцева, пенсійна система має бути прозорою і зрозумілою, щоб кожен міг побачити, як саме нарахували його пенсію. Адже економити на людях, які роками працювали і сплачували внески, — точно не той шлях, яким має йти держава.

