Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Гетманцев розповів, як дата оформлення пенсії може впливати на суму виплат

Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 06:35
Вихід на пенсії на початку та в кінці року: Гетманцев розповів, як це може вплинути на суму виплат
Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні дедалі більше людей, які вийшли на пенсію, помічають дивну річ: попри однаковий стаж, посади та зарплати, їхні виплати суттєво відрізняються. І різниця інколи сягає тисяч гривень. Єдина відмінність між ними — це дата виходу на пенсію. Хтось оформив її на початку року, а хтось — трохи пізніше.

Про те, як дата виходу на пенсії впиває на розмір виплат українців, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на голову фінкомітету Верховної Ради України Данила Гетманцева.

Як розмір пенсії залежить від дати її оформлення

Виявляється, що справа у показник середньої зарплати, який використовують для розрахунку пенсій. За правилами, беруть дані за три роки перед виходом на пенсію. У 2026 році це мають бути 2023–2025 роки.

"Але є важливий нюанс. Дані про середню зарплату з’являються із затримкою – через строки подання звітності. Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати за 2025 рік лише наприкінці січня 2026 року", — пояснив Гетманцев.

Через це тим, хто вийшов на пенсію раніше, порахували виплати за старими даними — за 2022–2024 роки (15 057 грн). А після оновлення статистики мали б застосовувати вже новий показник — 17 483 грн.

Читайте також:

У Пенсійному фонді обіцяли автоматично все перерахувати. Люди чекали, що виплати зростуть. Але, як виявилося, на практиці цього не сталося.

Яку суму можуть втрачати українці через помилки в розрахунках

Під час перевірок знайшли дивну річ, що у документах вказаний правильний період (2023–2025 роки), але сам розрахунок зроблений за старою цифрою — 15 057 грн.

У результаті пенсіонери отримують приблизно 10 540 грн замість очікуваних 12 238 грн. Різниця — близько 1 700 грн щомісяця, що доволі відчутно. І це не поодинокі випадки.

"Виникає логічне запитання: це технічний збій програмного забезпечення чи фактична "економія" на звичайних пенсіонерах? Бо перевірити правильність нарахування пенсії самостійно людина фактично не може. Формули складні, показників багато, а в документах усе виглядає формально правильно. У результаті людина навіть не здогадується, що недоотримує власні гроші", — зазначає депутат.

Ця ситуація показує серйозну проблему. За словами Гетманцева, пенсійна система має бути прозорою і зрозумілою, щоб кожен міг побачити, як саме нарахували його пенсію. Адже економити на людях, які роками працювали і сплачували внески, — точно не той шлях, яким має йти держава.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Німеччині щороку більшає пенсіонерів, яким не вистачає своїх виплат на нормальне життя. У 2024-му майже 740 тисяч людей поважного були змушені просити базову соцдопомогу. Загалом у зоні ризику бідності — приблизно кожен п’ятий німець старше 65 років.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні досі сперечаються щодо скасування так званих "кланових" пенсій для прокурорів, які іноді сягають сотень тисяч гривень. Законопроєкт ухвалили в першому читанні ще рік тому, а згодом комітет підтримав його для другого. Але після цього справа фактично зависла і далі не рухається.

пенсії Данило Гетманцев пенсіонери Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації