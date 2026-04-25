Пенсії в Німеччині: з якою сумою виплат людина вважається за межею бідності у 2026 році

Пенсійні виплати в Німеччині. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Німеччині з кожним роком зростає кількість громадян, яким не вистачає власної пенсії на життя. У 2024 році майже 740 тисяч людей похилого віку змушені були звернутися по базову соціальну допомогу — це рекордний показник. Загалом під ризиком бідності перебуває майже кожен п’ятий німець віком від 65 років.

З якою пенсією людина перебуває за межею бідності в Німеччині

Станом на початок 2026 року близько 13,3 мільйона жителів країни живуть за межею бідності — це 16,1% населення. Для порівняння, у 2025 році цей показник був трохи нижчим — 15,5%.

До групи ризику відносять людей, які отримують менше ніж 60% середнього доходу по країні. У 2026 році це приблизно 1 380 євро на місяць для однієї людини (трохи більше 71 тис. грн). Водночас середня пенсія у 2025 році складала близько 1100 євро:

чоловіки отримували більше — у середньому 1346 євро;

жінки — значно менше приблизно 930-955 євро.

Аналітики зазначають, що Німеччина входить до числа європейських країн, де пенсій часто не вистачає навіть на базові витрати. І проблема не тільки в розмірах виплат — багато людей поважного віку просто не користуються допомогою, яка їм належить.

Наприклад, близько 10 мільйонів пенсіонерів (це 54%) отримують менше ніж 1100 євро на місяць, але при цьому приблизно 60% тих, хто має право на соціальну допомогу, навіть не подають заявку. Через це держава щороку фактично економить близько 2 мільярдів євро.

Два види бідності в Німеччині

Фахівці пояснюють, що є два види бідності. Відносна — це коли дохід нижчий за 60% середнього рівня, але людина не може повноцінно жити в суспільстві. Абсолютна — це вже ситуація, коли не вистачає навіть на базові потреби.

У таких випадках можна отримати базову соціальну допомогу — з 2024 року вона становить 563 євро на місяць для самотніх людей. Щоб оформити таку допомогу, потрібно:

жити в Німеччині;

мати низький дохід;

досягти пенсійного віку;

мати офіційно підтверджену непрацездатність.

Зазвичай, якщо людина отримує менше ніж 1101 євро на місяць, їй варто перевірити, чи має вона право на виплати. Заяву подають до місцевих органів соцзахисту, а допомогу призначають на рік — після цього її потрібно оформлювати знову.

