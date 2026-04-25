Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Межа бідності в Німеччині: яка пенсія вважається замалою для життя

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 06:35
Пенсії в Німеччині: з якою сумою виплат людина вважається за межею бідності у 2026 році
Пенсійні виплати в Німеччині. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Німеччині з кожним роком зростає кількість громадян, яким не вистачає власної пенсії на життя. У 2024 році майже 740 тисяч людей похилого віку змушені були звернутися по базову соціальну допомогу — це рекордний показник. Загалом під ризиком бідності перебуває майже кожен п’ятий німець віком від 65 років.

Про те, який розмір пенсії в Німеччині вважається замалим для життя у 2026 році, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт Ausnews.

З якою пенсією людина перебуває за межею бідності в Німеччині

Станом на початок 2026 року близько 13,3 мільйона жителів країни живуть за межею бідності — це 16,1% населення. Для порівняння, у 2025 році цей показник був трохи нижчим — 15,5%.

До групи ризику відносять людей, які отримують менше ніж 60% середнього доходу по країні. У 2026 році це приблизно 1 380 євро на місяць для однієї людини (трохи більше 71 тис. грн). Водночас середня пенсія у 2025 році складала близько 1100 євро: 

  • чоловіки отримували більше — у середньому 1346 євро; 
  • жінки — значно менше приблизно 930-955 євро.

Аналітики зазначають, що Німеччина входить до числа європейських країн, де пенсій часто не вистачає навіть на базові витрати. І проблема не тільки в розмірах виплат — багато людей поважного віку просто не користуються допомогою, яка їм належить.

Наприклад, близько 10 мільйонів пенсіонерів (це 54%) отримують менше ніж 1100 євро на місяць, але при цьому приблизно 60% тих, хто має право на соціальну допомогу, навіть не подають заявку. Через це держава щороку фактично економить близько 2 мільярдів євро.

Два види бідності в Німеччині

Фахівці пояснюють, що є два види бідності. Відносна — це коли дохід нижчий за 60% середнього рівня, але людина не може повноцінно жити в суспільстві. Абсолютна — це вже ситуація, коли не вистачає навіть на базові потреби.

У таких випадках можна отримати базову соціальну допомогу — з 2024 року вона становить 563 євро на місяць для самотніх людей. Щоб оформити таку допомогу, потрібно: 

  • жити в Німеччині;
  • мати низький дохід;
  • досягти пенсійного віку;
  • мати офіційно підтверджену непрацездатність.

Зазвичай, якщо людина отримує менше ніж 1101 євро на місяць, їй варто перевірити, чи має вона право на виплати. Заяву подають до місцевих органів соцзахисту, а допомогу призначають на рік — після цього її потрібно оформлювати знову.

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсію в Німеччині рахують через спеціальні бали: за кожен рік роботи їх нараховують залежно від зарплати. Чим більше заробляєш — тим більше балів отримуєш. Держава встановлює вартість одного бала, і вже за їх загальною кількістю визначають розмір пенсії.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році виповнюється 40 років від аварії на Чорнобильській АЕС. Вона спричинила сильне радіаційне забруднення і вплинула на мільйони людей. У бюджеті на 2026 рік заклали гроші для підтримки постраждалих: 2,2 млрд грн на соцвиплати і пільги та ще 24,5 млрд грн на пенсії. Тому багато українців можуть розраховувати на додаткову допомогу від держави.

Німеччина пенсіонери бідність пенсія
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації