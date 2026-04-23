Пенсії суддів та прокурорів: Гетманцев розповів, якими повинні бути виплати

Пенсії суддів та прокурорів: Гетманцев розповів, якими повинні бути виплати

Дата публікації: 23 квітня 2026 05:45
Пенсії в Україні: Гетманцев пояснив, коли скасують "кланові" виплати прокурорів та суддів
Люди похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні досі не вщухають дискусії щодо скасування так званих "кланових" прокурорських пенсій, які подекуди перевищують сотні тисяч гривень. Відповідний законопроєкт ще рік тому був прийнятий у першому читанні Верховною Радою України. Уже через два місяці, в червні, профільний комітет рекомендував документ до другого читання, і він був готовий до розгляду в залі. Втім, із того моменту процес фактично зупинився. 

Про те, чому в Україні досі не можуть скасувати кланові пенсії та якими повинні бути справедливі виплати у прокурорів та суддів, розповів голова фінкомітету Верховної Ради України Данило Гетманцев, відповідаючи на питання журналістів Новини.LIVE під час конференції Forbes Banker.

Чому в Україні досі не скасували "кланові" пенсії

За його словами, головна проблема — у внутрішньому спротиві. У кожній фракції, включно зі "Слугами народу", є депутати, які лобіюють неприйняття цього рішення і фактично блокують його розгляд у сесійній залі. 

Саме це, переконаний Гетманцев, і є проявом тієї "кланової системи", яка формувалася в Україні десятиліттями. Йдеться про існування окремих каст, що мають своєрідні "феодальні"  привілеї — зокрема у вигляді надвисоких пенсій.

"І, власне, цими привілеями відкрито, явно, нахабно користуються перед всім суспільством", — зазначає голову фінкомітету Верховної Ради.

Попри це, політик переконаний, що законопроєкт усе ж вдасться "дотиснути", адже загалом у парламенті є підтримка для його ухвалення.

Які суми пенсії були б справедливими для прокурорів і суддів

Говорячи про те, якими мають бути справедливі пенсії для прокурорів і суддів, Гетманцев зазначає, що він не виступає за обмеження виплат для будь-якої категорії населення — ані для шахтарів, ані для військових, ані для прокурорів. 

"Якщо за формулою, яка є однаковою для всіх у прокурора, виявляється трошки більша пенсія, ніж, наприклад, у вчителя, окей, можливо, у нього була б більша зарплата. Але точно більша не у 200 разів, не у 300 разів, як це є зараз", — переконаний депутат. 

Саме тому, на його думку, система нарахування пенсій повинна бути єдиною і однаковою для всіх громадян. А нинішня ситуація, коли різниця у виплатах сягає 200-300 разів, є несправедливою і потребує змін.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році українці, які постраждали від аварії на ЧАЕС, отримують державні виплати та підтримку. При цьому умови виходу на пенсію для них відрізняються: ліквідатори та мешканці забруднених зон можуть піти на відпочинок раніше — від 1 до 13 років, залежно від рівня впливу. Вимоги до стажу для них теж знижені.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсійна система Німеччини виглядає складною, але якщо розібратися — вона досить логічна. Вона складається з кількох рівнів і працює просто: скільки людина заробила і відкладала протягом життя, стільки й отримуватиме на пенсії. При цьому такого поняття, як "мінімальна пенсія", там узагалі немає.

пенсії Данило Гетманцев пенсіонери прокурори
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
