Главная Экономика Пенсии судей и прокуроров: Гетманцев рассказал, какими должны быть выплаты

Пенсии судей и прокуроров: Гетманцев рассказал, какими должны быть выплаты

Дата публикации 23 апреля 2026 05:45
Пенсии в Украине: Гетманцев объяснил, когда отменят "клановые" выплаты прокуроров и судей
Пожилые люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине до сих пор не утихают дискуссии об отмене так называемых "клановых" прокурорских пенсий, которые иногда превышают сотни тысяч гривен. Соответствующий законопроект еще год назад был принят в первом чтении Верховной Радой Украины. Уже через два месяца, в июне, профильный комитет рекомендовал документ ко второму чтению, и он был готов к рассмотрению в зале. Впрочем, с того момента процесс фактически остановился.

О том, почему в Украине до сих пор не могут отменить клановые пенсии и какими должны быть справедливые выплаты у прокуроров и судей, рассказал глава финкомитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев, отвечая на вопросы журналистов Новини.LIVE во время конференции Forbes Banker.

Почему в Украине до сих пор не отменили "клановые" пенсии

По его словам, главная проблема — во внутреннем сопротивлении. В каждой фракции, включая "Слуг народа", есть депутаты, которые лоббируют непринятие этого решения и фактически блокируют его рассмотрение в сессионном зале.

Именно это, убежден Гетманцев, и является проявлением той "клановой системы", которая формировалась в Украине десятилетиями. Речь идет о существовании отдельных каст, имеющих своеобразные "феодальные" привилегии — в частности в виде сверхвысоких пенсий.

"И, собственно, этими привилегиями открыто, явно, нагло пользуются перед всем обществом", — отмечает председатель финкомитета Верховной Рады.

Читайте также:

Несмотря на это, политик убежден, что законопроект все же удастся "дожать", ведь в целом в парламенте есть поддержка для его принятия.

Какие суммы пенсии были бы справедливыми для прокуроров и судей

Говоря о том, какими должны быть справедливые пенсии для прокуроров и судей, Гетманцев отмечает, что он не выступает за ограничение выплат для любой категории населения — ни для шахтеров, ни для военных, ни для прокуроров.

"Если по формуле, которая является одинаковой для всех у прокурора, оказывается немножко больше пенсия, чем, например, у учителя, окей, возможно, у него была бы больше зарплата. Но точно больше не в 200 раз, не в 300 раз, как это есть сейчас", — убежден депутат.

Именно поэтому, по его мнению, система начисления пенсий должна быть единой и одинаковой для всех граждан. А нынешняя ситуация, когда разница в выплатах достигает 200-300 раз, является несправедливой и требует изменений.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году украинцы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, получают государственные выплаты и поддержку. При этом условия выхода на пенсию для них отличаются: ликвидаторы и жители загрязненных зон могут уйти на отдых раньше — от 1 до 13 лет, в зависимости от уровня воздействия. Требования к стажу для них тоже снижены.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пенсионная система Германии выглядит сложной, но если разобраться — она достаточно логична. Она состоит из нескольких уровней и работает просто: сколько человек заработал и откладывал в течение жизни, столько и будет получать на пенсии. При этом такого понятия, как "минимальная пенсия", там вообще нет.

пенсии Даниил Гетманцев пенсионеры прокуроры
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
