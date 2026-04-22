Есть ли минимальная пенсия в Германии и от чего зависит размер выплат для пожилых людей

Пенсионная система в Германии — не самая простая, но ее логика достаточно понятна. Она многоуровневая и работает по принципу: сколько человек зарабатывает и отчисляет в течение жизни — столько потом и получает.

О том, какие пенсии получают пожилые люди в Германии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на онлайн-платформу "migrant-consult.com".

Как работает пенсионная система Германии

Во время работы, если доход превышает определенный минимальный порог, человек начинает платить взносы в государственное пенсионное страхование. Они начисляются с зарплаты. Если человек работает официально, часть этих взносов платит работодатель — фактически это совместное участие в формировании будущей пенсии.

Каждый год работы оценивается в специальных пенсионных баллах. Их количество зависит от уровня дохода: чем выше зарплата, тем больше баллов начисляется. Государство определяет, сколько "стоит" один такой балл, и уже на основе их общего количества рассчитывается пенсия.

Когда человек достигает установленного пенсионного возраста и имеет необходимый страховой стаж, он получает право на пенсию — и тогда начинаются регулярные выплаты.

Какого возраста нужно достичь для выхода на пенсию в Германии

Отдельно стоит упомянуть о пенсионном возрасте. В Германии его постепенно повышают из-за старения населения и нагрузки на систему. По состоянию на сейчас для людей, которые родились в 1964 году и позже, стандартный пенсионный возраст составляет 67 лет — без уменьшения выплат.

Для тех, кто родился раньше, действуют переходные правила, и возраст выхода на пенсию немного ниже, но постепенно растет:

1959 год — 66 лет и 2 месяца;

1960 год — 66 лет и 4 месяца;

1961 год — 66 лет и 6 месяцев;

1962 год — 66 лет и 8 месяцев;

1963 год — 66 лет и 10 месяцев.

То есть система постепенно подводит всех к единому показателю — 67 лет.

Есть ли минимальная пенсия в Германии

В Германии официально нет понятия "минимальной пенсии". Это означает, что государство не гарантирует одинаковый минимум для всех. Каждый получает ровно ту сумму, которую сформировал через собственные взносы. Если же человек не выполнил условий — например, имеет малый стаж или не платил взносы — пенсию могут вообще не назначить.

Однако существуют дополнительные механизмы поддержки для тех, у кого пенсия получается очень низкой. В частности, это базовая социальная помощь (Grundsicherung) и базовая пенсия (Grundrente).

Они могут повысить общий доход пенсионера, но важно — эти доплаты предоставляются только тем, кто уже имеет право на государственную пенсию. Если такого права нет, рассчитывать на эти механизмы не стоит.

