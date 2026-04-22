Чи є мінімальна пенсія в Німеччині та від чого залежить розмір виплат для людей похилого віку

Пенсійна система в Німеччині — не найпростіша, але її логіка досить зрозуміла. Вона багаторівнева і працює за принципом: скільки людина заробляє і відраховує протягом життя — стільки потім і отримує.

Про те, які пенсії отримують люди похилого віку в Німеччині у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на онлайн-платформу "migrant-consult.com".

Як працює пенсійна система Німеччини

Під час роботи, якщо дохід перевищує певний мінімальний поріг, людина починає сплачувати внески до державного пенсійного страхування. Вони нараховуються із зарплати. Якщо людина працює офіційно, частину цих внесків платить роботодавець — фактично це спільна участь у формуванні майбутньої пенсії.

Кожен рік роботи оцінюється у спеціальних пенсійних балах. Їхня кількість залежить від рівня доходу: чим вища зарплата, тим більше балів нараховується. Держава визначає, скільки "коштує" один такий бал, і вже на основі їх загальної кількості розраховується пенсія.

Коли людина досягає встановленого пенсійного віку і має необхідний страховий стаж, вона отримує право на пенсію — і тоді починаються регулярні виплати.

Якого віку потрібно досягти для виходу на пенсію у Німеччині

Окремо варто згадати про пенсійний вік. У Німеччині його поступово підвищують через старіння населення і навантаження на систему. Станом на зараз для людей, які народилися у 1964 році та пізніше, стандартний пенсійний вік становить 67 років — без зменшення виплат.

Для тих, хто народився раніше, діють перехідні правила, і вік виходу на пенсію трохи нижчий, але поступово зростає:

1959 рік — 66 років і 2 місяці;

1960 рік — 66 років і 4 місяці;

1961 рік — 66 років і 6 місяців;

1962 рік — 66 років і 8 місяців;

1963 рік — 66 років і 10 місяців.

Тобто система поступово підводить усіх до єдиного показника — 67 років.

Чи є мінімальна пенсія в Німеччині

У Німеччині офіційно немає поняття "мінімальної пенсії". Це означає, що держава не гарантує однаковий мінімум для всіх. Кожен отримує рівно ту суму, яку сформував через власні внески. Якщо ж людина не виконала умов — наприклад, має замалий стаж або не сплачувала внески — пенсію можуть узагалі не призначити.

Однак існують додаткові механізми підтримки для тих, у кого пенсія виходить дуже низькою. Зокрема, це базова соціальна допомога (Grundsicherung) і базова пенсія (Grundrente).

Вони можуть підвищити загальний дохід пенсіонера, але важливо — ці доплати надаються лише тим, хто вже має право на державну пенсію. Якщо такого права немає, розраховувати на ці механізми не варто.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році зарплати в Німеччині трохи підросли — це сталося через поступове відновлення економіки та зміни на ринку праці. Після підвищення мінімалки на початку року у багатьох працівників, у тому числі українців, зросли доходи.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці, які постраждали від аварії на ЧАЕС, і далі отримують допомогу та виплати від держави. Але правила виходу на пенсію для ліквідаторів і тих, хто жив або працював у забруднених зонах, трохи відрізняються від решти громадян.