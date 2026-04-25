Пенсии в Германии: с какой суммой выплат человек считается за чертой бедности в 2026 году

В Германии с каждым годом растет количество граждан, которым не хватает собственной пенсии на жизнь. В 2024 году почти 740 тысяч пожилых людей вынуждены были обратиться за базовой социальной помощью — это рекордный показатель. В целом под риском бедности находится почти каждый пятый немец в возрасте от 65 лет.

О том, какой размер пенсии в Германии считается недостаточным для жизни в 2026 году.

С какой пенсией человек находится за чертой бедности в Германии

По состоянию на начало 2026 года около 13,3 миллиона жителей страны живут за чертой бедности — это 16,1% населения. Для сравнения, в 2025 году этот показатель был немного ниже — 15,5%.

К группе риска относят людей, которые получают менее 60% среднего дохода по стране. В 2026 году это примерно 1 380 евро в месяц для одного человека (чуть больше 71 тыс. грн). В то же время средняя пенсия в 2025 году составляла около 1100 евро:

мужчины получали больше — в среднем 1346 евро;

женщины — значительно меньше примерно 930-955 евро.

Аналитики отмечают, что Германия входит в число европейских стран, где пенсий часто не хватает даже на базовые расходы. И проблема не только в размерах выплат — многие люди почтенного возраста просто не пользуются полагающимся им пособием.

Например, около 10 миллионов пенсионеров (это 54%) получают менее 1100 евро в месяц, но при этом примерно 60% тех, кто имеет право на социальную помощь, даже не подают заявку. Из-за этого государство ежегодно фактически экономит около 2 миллиардов евро.

Два вида бедности в Германии

Специалисты объясняют, что есть два вида бедности. Относительная — это когда доход ниже 60% среднего уровня, но человек не может полноценно жить в обществе. Абсолютная — это уже ситуация, когда не хватает даже на базовые потребности.

В таких случаях можно получить базовую социальную помощь — с 2024 года она составляет 563 евро в месяц для одиноких людей. Чтобы оформить такое пособие, нужно:

жить в Германии;

иметь низкий доход;

достичь пенсионного возраста;

иметь официально подтвержденную нетрудоспособность.

Обычно, если человек получает меньше 1101 евро в месяц, ему стоит проверить, имеет ли он право на выплаты. Заявление подают в местные органы соцзащиты, а помощь назначают на год — после этого ее нужно оформлять снова.

