Главная Экономика Предел бедности в Германии: какая пенсия считается недостаточной для жизни

Предел бедности в Германии: какая пенсия считается недостаточной для жизни

Дата публикации 25 апреля 2026 06:35
Пенсии в Германии: с какой суммой выплат человек считается за чертой бедности в 2026 году
Пенсионные выплаты в Германии. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Германии с каждым годом растет количество граждан, которым не хватает собственной пенсии на жизнь. В 2024 году почти 740 тысяч пожилых людей вынуждены были обратиться за базовой социальной помощью — это рекордный показатель. В целом под риском бедности находится почти каждый пятый немец в возрасте от 65 лет.

О том, какой размер пенсии в Германии считается недостаточным для жизни в 2026 году, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт Ausnews.

С какой пенсией человек находится за чертой бедности в Германии

По состоянию на начало 2026 года около 13,3 миллиона жителей страны живут за чертой бедности — это 16,1% населения. Для сравнения, в 2025 году этот показатель был немного ниже — 15,5%.

К группе риска относят людей, которые получают менее 60% среднего дохода по стране. В 2026 году это примерно 1 380 евро в месяц для одного человека (чуть больше 71 тыс. грн). В то же время средняя пенсия в 2025 году составляла около 1100 евро:

  • мужчины получали больше — в среднем 1346 евро;
  • женщины — значительно меньше примерно 930-955 евро.

Аналитики отмечают, что Германия входит в число европейских стран, где пенсий часто не хватает даже на базовые расходы. И проблема не только в размерах выплат — многие люди почтенного возраста просто не пользуются полагающимся им пособием.

Например, около 10 миллионов пенсионеров (это 54%) получают менее 1100 евро в месяц, но при этом примерно 60% тех, кто имеет право на социальную помощь, даже не подают заявку. Из-за этого государство ежегодно фактически экономит около 2 миллиардов евро.

Два вида бедности в Германии

Специалисты объясняют, что есть два вида бедности. Относительная — это когда доход ниже 60% среднего уровня, но человек не может полноценно жить в обществе. Абсолютная — это уже ситуация, когда не хватает даже на базовые потребности.

В таких случаях можно получить базовую социальную помощь — с 2024 года она составляет 563 евро в месяц для одиноких людей. Чтобы оформить такое пособие, нужно:

  • жить в Германии;
  • иметь низкий доход;
  • достичь пенсионного возраста;
  • иметь официально подтвержденную нетрудоспособность.

Обычно, если человек получает меньше 1101 евро в месяц, ему стоит проверить, имеет ли он право на выплаты. Заявление подают в местные органы соцзащиты, а помощь назначают на год — после этого ее нужно оформлять снова.

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсию в Германии считают через специальные баллы: за каждый год работы их начисляют в зависимости от зарплаты. Чем больше зарабатываешь — тем больше баллов получаешь. Государство устанавливает стоимость одного балла, и уже по их общему количеству определяют размер пенсии.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Она вызвала сильное радиационное загрязнение и повлияла на миллионы людей. В бюджете на 2026 год заложили деньги для поддержки пострадавших: 2,2 млрд грн на соцвыплаты и льготы и еще 24,5 млрд грн на пенсии. Поэтому многие украинцы могут рассчитывать на дополнительную помощь от государства.

Германия пенсионеры бедность пенсия
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
