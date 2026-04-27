Надбавка на утримання онуків: як пенсіонеру отримати гроші у травні 2026 року

У 2026 році окремі українські пенсіонери матимуть можливість отримувати щомісячну доплату за утримання дітей або онуків. Йдеться про невелику, але стабільну фінансову підтримку, яку нараховує Пенсійний фонд України.

Про те, яку доплату на утримання онуків можуть отримати пенсіонери у травні 2026 року та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 3 пункті постанови Кабінету Міністрів "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

Хто може розраховувати на доплату у травні

Мова про спеціальну щомісячну надбавку до пенсії. Ця надбавка має допомогти частково покрити витрати на утримання онуків. Отримати її можуть непрацюючі пенсіонери, які фактично утримують дітей віком до 18 років. При цьому важливо, що:

це можуть бути як рідні діти, так і онуки;

дитина або онук повинні перебувати на повному утриманні пенсіонера;

на цю дитину не повинні виплачуватися інші державні допомоги.

Доплата призначається до пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років. Тобто тип виплат не впливає на можливість отримання цієї надбавки — головне, щоб були виконані інші умови.

Яку суму на утримання онуків може отримати пенсіонер у травні

У 2026 році сума доплати становить 150 гривень щомісяця на кожну дитину. Ці кошти додаються до основної пенсії і виплачуються разом із нею. Хоча сума не велика, вона є стабільною щомісячною підтримкою для тих пенсіонерів, які самостійно забезпечують дітей або онуків.

В яких випадках надбавку можуть скасувати

Доплата виплачується до досягнення дитиною 18 років і лише за умови, що пенсіонер не працює. Виплати можуть припинити у таких випадках:

Після досягнення дитиною повноліття. Якщо дитина починає отримувати інші види державної допомоги. Якщо пенсіонер працевлаштовується або реєструється як підприємець.

Також пенсіонерам рекомендують своєчасно повідомляти про будь-які зміни у своїй ситуації або статусі дитини. Якщо цього не зробити і виникне переплата, зайво отримані кошти доведеться повернути державі.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Німеччині щороку все більше людей не можуть прожити лише на свою пенсію. У 2024-му близько 740 тисяч громадян країни звернулися по соцдопомогу. Загалом майже кожен п’ятий німець старше 65 років ризикує опинитися в бідності.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні люди з однаковим стажем, роботою й зарплатою отримують різні пенсії. Подекуди різниця може становити тисячі гривень. І все через те, що вони вийшли на пенсію в різний період року.