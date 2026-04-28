Работа на пенсии: кому могут урезать или прекратить выплаты в 2026 году

Пожилой мужчина с зонтом на улице. Фото: Новини.LIVE

После выхода на заслуженный отдых работа может повлиять не только на размер выплат, но иногда и на само право их получать. В некоторых случаях пенсию могут пересмотреть или даже временно остановить. Все зависит от ее вида и оснований назначения выплат.

О том, стоит ли работать после выхода на пенсию и кто может потерять выплаты из-за трудоустройства, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кому нельзя одновременно получать зарплату и пенсию

В целом большинство пенсионеров могут спокойно работать и получать и зарплату, и пенсию. Это касается выплат по возрасту — они выплачиваются независимо от того, работает ли человек, даже в государственном учреждении.

Но есть исключения. Больше всего ограничений — для тех, кто получает так называемые пенсии за выслугу лет. Если такой человек после выхода на пенсию снова идет работать на госслужбу, условия выплат могут измениться: пенсию могут пересчитать или применить определенные ограничения.

Стоит ли работать на пенсии

Здесь все зависит от типа пенсии. Некоторые льготные или специальные выплаты имеют свои правила по совмещению с работой, поэтому перед трудоустройством стоит разобраться в деталях.

Читайте также:

В то же время работа — это не всегда минус. Наоборот, она позволяет накопить дополнительный страховой стаж. А это в будущем может стать основанием для перерасчета пенсии и увеличения выплат.

В каких случаях придется возвращать уже полученные деньги

Если пенсионер устраивается на работу или увольняется, он должен уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 10 дней. Это обязательное требование.

Если этого не сделать или опоздать, могут возникнуть переплаты — и их придется возвращать. Особенно внимательными должны быть те, кто зарегистрирован как предприниматель: даже без дохода такой человек все равно считается работающим.

Чтобы избежать переплат, нужно подать заявление и документы, которые подтверждают изменения — например, приказ о принятии или увольнении с работы или запись в трудовой книжке.

