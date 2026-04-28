Робота на пенсії: кому можуть урізати або припинити виплати у 2026 році

Чоловік похилого віку з парасолею на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Після виходу на заслужений відпочинок робота може вплинути не лише на розмір виплат, а іноді й на саме право їх отримувати. У деяких випадках пенсію можуть переглянути або навіть тимчасово зупинити. Усе залежить від її виду та підстав призначення виплат.

Про те, чи варто працювати після виходу на пенсію та хто може втратити виплати через роботу, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Кому не можна одночасно отримувати зарплату і пенсію

Загалом більшість пенсіонерів можуть спокійно працювати й отримувати й зарплату, і пенсію. Це стосується виплат за віком — вони виплачуються незалежно від того, чи працює людина, навіть у державній установі.

Але є винятки. Найбільше обмежень — для тих, хто отримує так звані пенсії за вислугу років. Якщо така людина після виходу на пенсію знову йде працювати на держслужбу, умови виплат можуть змінитися: пенсію можуть перерахувати або застосувати певні обмеження.

Чи варто працювати на пенсії

Тут усе залежить від типу пенсії. Деякі пільгові або спеціальні виплати мають свої правила щодо поєднання з роботою, тому перед працевлаштуванням варто розібратися в деталях.

Водночас робота — це не завжди мінус. Навпаки, вона дозволяє накопичити додатковий страховий стаж. А це в майбутньому може стати підставою для перерахунку пенсії та збільшення виплат.

В яких випадках доведеться повертати вже отримані гроші

Якщо пенсіонер влаштовується на роботу або звільняється, він має повідомити про це Пенсійний фонд протягом 10 днів. Це обов’язкова вимога.

Якщо цього не зробити або запізнитися, можуть виникнути переплати — і їх доведеться повертати. Особливо уважними повинні бути ті, хто зареєстрований як підприємець: навіть без доходу така людина все одно вважається працюючою.

Щоб уникнути переплат, потрібно подати заяву та документи, які підтверджують зміни — наприклад, наказ про прийняття чи звільнення з роботи або запис у трудовій книжці.

