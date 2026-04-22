Бесплатный проезд для украинцев 60+ в мае: в каких видах транспорта будут льготы

В Украине люди, которым исполнилось 60 лет, имеют право ездить общественным транспортом бесплатно. Но стоит учитывать, что такая льгота распространяется не на все виды транспорта. Поэтому стоит знать, где пенсионеру можно обойтись без денег, а где придется заплатить.

О том, где именно пенсионерам не нужно платить за проезд в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 17 мая 1993 года "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Где не нужно платить за проезд украинцам 60+ в мае

Чтобы воспользоваться этой возможностью, обязательно нужно иметь при себе пенсионное удостоверение и показать его. Если же документа нет, тогда за проезд придется платить на общих условиях, как и всем остальным пассажирам.

Важно понимать, что бесплатный проезд действует лишь для отдельных видов транспорта. В частности, пенсионеры могут не платить в:

трамваях;

автобусах;

троллейбусах;

пригородных электричках — независимо от места регистрации пенсионера.

Если в транспорте действует автоматизированная система учета пассажиров, пенсионерам нужно оформить специальный электронный билет. Его выдают бесплатно, но без него воспользоваться льготой не получится.

Должны ли платить пенсионеры в метро и маршрутках в мае

В Киеве, на сайте метрополитена, отмечается, что в 2026 году пенсионеры по возрасту могут пользоваться метро бесплатно, но для этого нужно иметь электронную многофункциональную "Карточку киевлянина".

Что касается маршруток, то здесь нет единого правила для всей страны. Условия перевозки и перечень льготных категорий пассажиров определяет местная власть. Именно они решают, должны ли водители брать пенсионеров без оплаты.

В каждом транспортном средстве обязательно должна быть размещена информация об имеющихся льготах. Кроме того, соответствующие решения местных советов можно найти на их официальных сайтах.

