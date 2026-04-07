Бесплатный проезд в маршрутках: у кого остались льготы в апреле 2026 года

Люди садятся и выходят из маршрутки. Фото: Новини.LIVE

Бесплатный проезд в транспорте — это право, которое государство гарантирует многим категориям граждан. Но на практике, особенно в маршрутках, вопрос льгот часто вызывает споры, ведь перевозчики не спешат брать пассажиров без денег. Поэтому важно знать, кто может бесплатно ездить в маршрутках и что делать в случае отказа.

О том, кто имеет право на бесплатный проезд в маршрутках в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сайт Безоплатной правовой помощи.

Кто имеет право на бесплатный проезд в маршрутках в апреле

Согласно законодательству, в апреле 2026 года бесплатно пользоваться маршрутными такси могут такие категории граждан:

Дети из многодетных семей. Военнослужащие срочной службы. Участники боевых действий и приравненные к ним лица. Дети с инвалидностью, связанной с аварией на ЧАЭС. Военные, получившие инвалидность из-за боевых действий. Люди с инвалидностью, наступившей из-за войны, и приравненные к ним. Дети до 6 лет, если они не занимают отдельного сидячего места. Родители военных, которые погибли или пропали без вести во время службы. Реабилитированные граждане с инвалидностью, полученной из-за репрессий. Полицейские и работники СБУ при исполнении служебных обязанностей. Люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и их сопровождающие (не более одного). Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (1 категория) и ликвидаторы аварии на ЧАЭС (2 категория).

Также льготы имеют ветераны силовых структур, в частности военной службы, МВД, Нацполиции, налоговой милиции, пожарной охраны, ДКВС, гражданской защиты, Госспецсвязи, СБУ и бывшие сотрудники прокуратуры.

Могут ли ограничивать количество льготных мест в маршрутке

Согласно статье 37 Закона "Об автомобильном транспорте", водители маршруток обязаны пускать льготников и не могут отказать им в перевозке, кроме случаев, прямо определенных законом. При этом местные власти устанавливают порядок возмещения расходов перевозчикам.

Читайте также:

Из-за нехватки средств иногда водители пытаются ограничить количество льготных пассажиров в салоне. Однако такие действия являются незаконными: государственные льготы нельзя ограничивать на уровне отдельной компании или водителя. Согласно ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такие действия предусмотрен штраф в 850 грн.

