Безплатний проїзд в маршрутках: у кого залишились пільги у квітні 2026 року

Люди сідають та виходять з маршрутки.

Безплатний проїзд в транспорті — це право, яке держава гарантує багатьом категоріям громадян. Але на практиці, особливо в маршрутках, питання пільг часто викликає суперечки, адже перевізники не поспішають брати пасажирів без грошей. Тож важливо знати, хто може безплатно їздити в маршрутках та що робити в разі відмови.

Про те, хто має право на безплатний проїзд в маршрутках у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на сайт Безоплатної правничої допомоги.

Хто має право на безплатний проїзд в маршрутках у квітні

Згідно із законодавством, у квітні 2026 року безплатно користуватися маршрутними таксі можуть такі категорії громадян:

Діти з багатодітних родин. Військовослужбовці строкової служби. Учасники бойових дій та прирівняні до них особи. Діти з інвалідністю, пов’язаною з аварією на ЧАЕС. Військові, які отримали інвалідність через бойові дії. Люди з інвалідністю, що настала через війну, та прирівняні до них. Діти до 6 років, якщо вони не займають окремого сидячого місця. Батьки військових, які загинули або зникли безвісти під час служби. Реабілітовані громадяни з інвалідністю, отриманою через репресії. Поліцейські та працівники СБУ під час виконання службових обов’язків. Люди з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю та їхні супроводжуючі (не більше одного). Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (1 категорія) та ліквідатори аварії на ЧАЕС (2 категорія).

Також пільги мають ветерани силових структур, зокрема військової служби, МВС, Нацполіції, податкової міліції, пожежної охорони, ДКВС, цивільного захисту, Держспецзв’язку, СБУ та колишні співробітники прокуратури.

Чи можуть обмежувати кількість пільгових місць в маршрутці

Згідно зі статтею 37 Закону "Про автомобільний транспорт", водії маршруток зобов’язані пускати пільговиків та не можуть відмовити їм в перевезені, крім випадків, прямо визначених законом. При цьому місцева влада встановлює порядок відшкодування витрат перевізникам.

Через брак коштів інколи водії намагаються обмежити кількість пільгових пасажирів у салоні. Проте такі дії є незаконними: державні пільги не можна обмежувати на рівні окремої компанії чи водія. Згідно зі ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі дії передбачений штраф у 850 грн.

