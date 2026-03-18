Безплатний проїзд в Україні: умови надання пільг у 2026 році

Люди на зупинці громадського транспорту. Фото: УНІАН

В Україні планують поступово змінити систему безплатного проїзду для пільговиків. Йдеться про впровадження спеціальних транспортних карток, але поки що діють чинні правила. У 2026 році для всіх, хто користується пільгами потрібно мати при собі документ, які підтверджує право на безплатний проїзд.

Про те, які документи потрібно показати пільговику для безплатного проїзду в транспорті, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Як в Україні хочуть змінити правила "оплати" проїзду для пільговиків

На сайті Міністерства розвитку громад та територій України зазначається, що у майбутньому для пільговиків планують запровадити єдині картки для проїзду. Людина просто прикладатиме таку картку в транспорті, і поїздка буде автоматично фіксуватись. Це потрібно для того, щоб:

зробити облік поїздок більш точним;

забезпечити чесну компенсацію перевізникам;

уникнути конфліктів між пільговиками та перевізниками.

Впровадження планують робити поступово, а повністю система може запрацювати до 2028 року. Але поки ці зміни лише розробляються, діють старі правила, і саме вони найчастіше викликають питання.

Який документ потрібно пред’явити в Україні для безплатного проїзду

На сьогодні все просто: пільговику обов’язково потрібно мати при собі оригінал документа, що підтверджує пільгу. Це може бути:

пенсійне посвідчення;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

посвідчення учасника бойових дій (УБД);

посвідчення ветерана війни, учасника війни;

посвідчення людини з інвалідністю або відповідна довідка.

В законодавстві зазначається, що потрібно мати саме оригінал, а не копію чи фото в телефоні. Якщо документа немає — водій або контролер має право вимагати оплату.

Які недоліки має нинішня система пільгового проїзду в Україні

Згідно з постановою уряду "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", у 2026 році пенсіонери зберігають право на безплатний проїзд у міських автобусах, трамваях, тролейбусах і приміських електричках.

Для цього достатньо показати пенсійне посвідчення. Хоча у багатьох містах уже діють спеціальні електронні картки, право на проїзд за посвідченням ніхто не скасовував. Тобто вимога обов’язково мати лише картку — це фактично порушення.

Через це часто виникають суперечки. Наприклад, коли людина приїжджає в інше місто і хоче скористатися пільгою, але без місцевої картки їй відмовляють.

Є ще кілька важливих винятків. Наприклад, у маршрутках рішення про пільгові перевезення приймають приватні перевізники. У метро зазвичай потрібна місцева картка, а для міжміських перевезеннях безплатний проїзд не діє.

У деяких містах вводять свої правила. Наприклад, можуть обмежувати кількість безплатних поїздок на місяць або вимагати реєстрацію поїздок через картку. Це також часто викликає дискусії, наскільки такі обмеження є справедливими.

Експерти пояснюють, що головна проблема зараз — відсутність точного обліку. Часто перевізникам компенсують кошти приблизно, "на око". З новою системою кожна поїздка буде зафіксована, перевізник отримає компенсацію за фактичну кількість пасажирів, а їм, своєю чергою, не доведеться щоразу сперечатись і щось доводити водієві.

Раніше ми писали, що в Україні частина паперових грошей уже вийшла з обігу. Це означає, що ними більше не розплатишся ні в магазині, ні в маршрутці чи автобусі.

Також ми розповідали, що на пенсії можна безплатно їздити в громадському транспорті. Але така пільга діє не скрізь — у деяких видах транспорту навіть людям поважного віку доводиться платити.

Часті питання

На скільки штрафують за безквитковий проїзд в Україні?

Якщо їхати в громадському транспорті без квитка в Україні, доведеться заплатити штраф — він у 20 разів більший за вартість однієї поїздки. Наприклад, у Києві квиток коштує 8 грн, тож штраф буде 160 грн. І це ще не все — сам проїзд теж потрібно оплатити.

Хто має право на безоплатний проїзд в Україні?

Безплатно користуватися громадським транспортом можуть деякі категорії громадян України: учасники бойових дій, люди з інвалідністю (1–2 групи та діти з інвалідністю), пенсіонери за віком, діти з багатодітних родин, малюки до 6 років, постраждалі від Чорнобильської аварії (1–2 категорії), строковики, батьки загиблих військових тощо. Але щоб скористатися пільгою, обов’язково потрібно показати відповідне посвідчення.