Бесплатный проезд в Украине: условия предоставления льгот в 2026 году

Люди на остановке общественного транспорта. Фото: УНИАН

В Украине планируют постепенно изменить систему бесплатного проезда для льготников. Речь идет о внедрении специальных транспортных карточек, но пока остаются действующие правила. В 2026 году для всех, кто пользуется льготами нужно иметь при себе документ, подтверждающий право на бесплатный проезд.

О том, какие документы нужно показать льготнику для бесплатного проезда в транспорте, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как в Украине хотят изменить правила "оплаты" проезда для льготников

На сайте Министерства развития общин и территорий Украины отмечается, что в будущем для льготников планируют ввести единые карточки для проезда. Человек просто прикладывать такую карточку в транспорте, и поездка будет автоматически фиксироваться. Это нужно для того, чтобы

сделать учет поездок более точным;

обеспечить честную компенсацию перевозчикам;

избежать конфликтов между льготниками и перевозчиками.

Внедрение планируют делать постепенно, а полностью система может заработать до 2028 года. Но пока эти изменения только разрабатываются, действуют старые правила, и именно они чаще всего вызывают вопросы.

Какой документ нужно предъявить в Украине для бесплатного проезда

На сегодня все просто: льготнику обязательно нужно иметь при себе оригинал документа, подтверждающего льготу. Это может быть:

пенсионное удостоверение;

удостоверение ребенка из многодетной семьи;

удостоверение участника боевых действий (УБД);

удостоверение ветерана войны, участника войны;

удостоверение человека с инвалидностью или соответствующая справка.

В законодательстве отмечается, что нужно иметь именно оригинал, а не копию или фото в телефоне. Если документа нет — водитель или контролер имеет право требовать оплату.

Какие недостатки имеет нынешняя система льготного проезда в Украине

Согласно постановлению правительства "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", в 2026 году пенсионеры сохраняют право на бесплатный проезд в городских автобусах, трамваях, троллейбусах и пригородных электричках.

Для этого достаточно показать пенсионное удостоверение. Хотя во многих городах уже действуют специальные электронные карточки, право на проезд по удостоверению никто не отменял. То есть требование обязательно иметь только карточку — это фактически нарушение.

Из-за этого часто возникают споры. Например, когда человек приезжает в другой город и хочет воспользоваться льготой, но без местной карточки ему отказывают.

Есть еще несколько важных исключений. Например, в маршрутках решение о льготных перевозках принимают частные перевозчики. В метро обычно нужна местная карточка, а для междугородних перевозок бесплатный проезд не действует.

В некоторых городах вводят свои правила. Например, могут ограничивать количество бесплатных поездок в месяц или требовать регистрацию поездок через карточку. Это также часто вызывает дискуссии, насколько такие ограничения являются справедливыми.

Эксперты объясняют, что главная проблема сейчас — отсутствие точного учета. Часто перевозчикам компенсируют средства примерно, "на глаз". С новой системой каждая поездка будет зафиксирована, перевозчик получит компенсацию за фактическое количество пассажиров, а им, в свою очередь, не придется каждый раз спорить и что-то доказывать водителю.

Частые вопросы

На сколько штрафуют за безбилетный проезд в Украине?

Если ехать в общественном транспорте без билета в Украине, придется заплатить штраф — он в 20 раз больше стоимости одной поездки. Например, в Киеве билет стоит 8 грн, поэтому штраф будет 160 грн. И это еще не все — сам проезд тоже нужно оплатить.

Кто имеет право на бесплатный проезд в Украине?

Бесплатно пользоваться общественным транспортом могут некоторые категории граждан Украины: участники боевых действий, люди с инвалидностью (1-2 группы и дети с инвалидностью), пенсионеры по возрасту, дети из многодетных семей, дети до 6 лет, пострадавшие от Чернобыльской аварии (1-2 категории), срочники, родители погибших военных и тому подобное. Но чтобы воспользоваться льготой, обязательно нужно показать соответствующее удостоверение.