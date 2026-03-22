За проїзд в метро доведеться доплатити: актуальні правила для пасажирів

Дата публікації: 22 березня 2026 18:45
Люди спускаються в метро. Фото: Новини.LIVE

Щодня тисячі українців користуються послугами метрополітену. Це швидкий спосіб дістатись на роботу, навчання чи на зустріч в інший кінець міста. Для більшості пасажирів проїзд коштує 8 гривень, але інколи в українців можуть брати доплату. 

Про те, чому вартість проїзду в підземці для деяких пасажирів може коштувати в рази дорожче у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на рішення Київської міської ради "Про затвердження Правил користування Київським метрополітеном".

Чому в Україні потрібно доплачувати в метро у 2026 році

У 2026 році без додаткової оплати можна брати з собою невеликі сумки, рюкзаки, валізи, музичні інструменти у чохлах, спортивне спорядження, дитячі коляски, інвалідні крісла, милиці, тростини та клітки або контейнери до 120 см у сумі трьох вимірів.

Якщо багаж більший, доведеться доплатити. Платними вважаються: 

  • довгі предмети понад 150 см;
  • речі від 120 см у сумі трьох вимірів;
  • рулони діаметром від 10 см та довжиною від 100 см. 

За такі предмети доплата дорівнює вартості одного квитка. Можна перевозити не більше двох великих речей одночасно, тож проїзд з великим багажем обійдеться щонайменше у 16 грн, а максимально — у 24 грн.

З яким багажем в Україні не вийде зайти в метро у 2026 році

Є речі, які взагалі заборонені через небезпеку або незручність для інших пасажирів. Це предмети, які в сумі трьох вимірів перевищують 200 см, великі клітки чи контейнери, рулони діаметром понад 15 см і довжиною більше ніж 170 см, дуже довгі речі — понад 220 см.

Також не допускають до метрополітену пасажири, які перевозять легкозаймисті, вибухові або токсичні речовини, наркотики, балони з газом чи киснем і тварини без спеціальної клітки (виняток — собаки-поводирі).

Великі речі на візках понад 200 см можна перевозити лише якщо це валіза на колесах або сумка-візок. Велосипеди та спортивне спорядження понад 120 см допускають тільки розібраними.

Працівники метро також можуть зупинити пасажирів з незакритим спортивним інвентарем, садовим обладнанням, мисливською зброєю або крихкими предметами, якщо вони не упаковані належним чином.

У 2026 році частина громадян України може подорожувати потягами Укрзалізниці безплатно або зі значною знижкою. Однак для деяких пасажирів пільги діють лише у певний період.

Також ми розповідали, що в Україні хочуть змінити підхід до "оплати проїзду" пільговиків. Однак у 2026 році все ще діють старі правила. Для безплатного проїзду пільговик повинен надати документ, який гарантує таке право.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
