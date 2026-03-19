Для цих пасажирів квитки УЗ подорожчають на 50% в травні: перелік

Щодня потягами Укрзалізниці подорожують тисячі українців. Деякі пасажири можуть їздити безплатно або зі значними знижками. Але для певних категорій громадян пільги діють не цілий рік, а лише в конкретні періоди.

Про те, для кого залізничні квитки подорожчають на 50% у травні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Додаток 2 до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

Для кого залізничні квитки подорожчають на 50% у травні

У травні частина українців втратить право на пільговий проїзд залізницею. Йдеться про сезонні знижки, які діють щороку лише в період з 1 жовтня до 15 травня. Після завершення цього терміну пільги автоматично припиняються. Зокрема, 50% знижку без обмеження кількості поїздок втратять:

Люди з інвалідністю III групи через війну. Супроводжуючі осіб з інвалідністю через війну I групи (не більше одного) і супроводжуючі ветеранів II–III груп віком 85 років і більше. Люди з інвалідністю через війну I та II груп, а також учасники бойових дій Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше. Люди з інвалідністю та діти з інвалідністю, а також по одному супроводжуючому для кожної особи з інвалідністю I групи або дитини з інвалідністю. Жертви нацистських переслідувань: особи з інвалідністю I–III груп: втратять 50 % знижку без обмеження поїздок після 15 травня. Також втрачають сезонну знижку супровідники жертв нацистських переслідувань у яких інвалідність I групи.

Хто може користуватись знижками на квитки УЗ цілий рік

Є категорії пасажирів, які можуть отримувати пільги незалежно від сезону. До них належать:

діти та учні від 6 до 14 років. Вони мають право на 25% знижку на квитки у внутрішньому сполученні.

студенти та учні закладів освіти. Вони можуть скористатися 50% знижкою на проїзд у всіх вагонах внутрішнього сполучення.

учасники бойових дій. Вони можуть обирати: або безплатний проїзд один раз на два роки, або 50% знижку один раз на рік.

батьки військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти або померли. Вони мають право на 50% знижку на всі поїздки залізницею по Україні.

Щоб отримати знижку на квитки, пасажиру необхідно надати документ, який підтверджує право людини на пільги.

Часті запитання

Як купити квитки на потяг в Україні?

Купувати квитки на потяг в Україні зручно через офіційний додаток Укрзалізниці, сайт booking.uz.gov.ua, чат-боти в Viber або Telegram, а також через Приват24. Квитки зазвичай відкриваються за 20 днів до поїздки о 08:00, а для посадки достатньо показати електронний квиток з QR-кодом на телефоні.

Як здати квитки на потяг в Україні?

Квиток на потяг Укрзалізниці можна здати онлайн через сайт booking.uz.gov.ua, у додатку або в Дії, а також у касі вокзалу, навіть якщо він електронний. При поверненні онлайн гроші зазвичай повертають на картку протягом 30 днів. Чим раніше ви скасовуєте поїздку, тим більшу суму отримаєте назад.