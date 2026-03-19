Для этих пассажиров билеты УЗ подорожают на 50% в мае: перечень

Ежедневно поездами Укрзализныци путешествуют тысячи украинцев. Некоторые пассажиры могут ездить бесплатно или со значительными скидками. Но для определенных категорий граждан льготы действуют не круглый год, а только в конкретные периоды.

О том, для кого железнодорожные билеты подорожают на 50% в мае, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Приложение 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Для кого железнодорожные билеты подорожают на 50% в мае

В мае часть украинцев потеряет право на льготный проезд по железной дороге. Речь идет о сезонных скидках, которые действуют ежегодно только в период с 1 октября по 15 мая. После завершения этого срока льготы автоматически прекращаются. В частности, 50% скидку без ограничения количества поездок потеряют:

Люди с инвалидностью III группы из-за войны. Сопровождающие лиц с инвалидностью из-за войны I группы (не более одного) и сопровождающие ветеранов II-III групп в возрасте 85 лет и более. Люди с инвалидностью из-за войны I и II групп, а также участники боевых действий Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более. Люди с инвалидностью и дети с инвалидностью, а также по одному сопровождающему для каждого лица с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью. Жертвы нацистских преследований: лица с инвалидностью I-III групп: потеряют 50% скидку без ограничения поездок после 15 мая. Также теряют сезонную скидку сопровождающие жертв нацистских преследований у которых инвалидность I группы.

Кто может пользоваться скидками на билеты УЗ круглый год

Есть категории пассажиров, которые могут получать льготы независимо от сезона. К ним относятся:

дети и ученики от 6 до 14 лет. Они имеют право на 25% скидку на билеты во внутреннем сообщении.

студенты и учащиеся учебных заведений. Они могут воспользоваться 50% скидкой на проезд во всех вагонах внутреннего сообщения.

участники боевых действий. Они могут выбирать: или бесплатный проезд один раз в два года, или 50% скидку один раз в год.

родители военнослужащих, которые погибли, пропали без вести или умерли. Они имеют право на 50% скидку на все поездки по железной дороге по Украине.

Чтобы получить скидку на билеты, пассажиру необходимо предоставить документ, который подтверждает право человека на льготы.

Часто задаваемые вопросы

Как купить билеты на поезд в Украине?

Покупать билеты на поезд в Украине удобно через официальное приложение Укрзализныци, сайт booking.uz.gov.ua, чат-боты в Viber или Telegram, а также через Приват24. Билеты обычно открываются за 20 дней до поездки в 08:00, а для посадки достаточно показать электронный билет с QR-кодом по телефону.

Как сдать билеты на поезд в Украине?

Билет на поезд Укрзализныци можно сдать онлайн через сайт booking.uz.gov.ua, в приложении или Действии, а также в кассе вокзала, даже если он электронный. При возврате онлайн деньги обычно возвращают на карту в течение 30 дней. Чем раньше вы отменяете поездку, тем большую сумму получите обратно.