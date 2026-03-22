За проезд в метро придется доплатить: актуальные правила для пассажиров

Люди спускаются в метро. Фото: Новости.LIVE

Ежедневно тысячи украинцев пользуются услугами метрополитена. Это быстрый способ добраться на работу, учебу или на встречу в другой конец города. Для большинства пассажиров проезд стоит 8 гривен, но иногда у украинцев могут брать доплату.

О том, почему стоимость проезда в подземке для некоторых пассажиров может стоить в разы дороже в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на решение Киевского городского совета "Об утверждении Правил пользования Киевским метрополитеном".

Почему в Украине нужно доплачивать в метро в 2026 году

В 2026 году без дополнительной оплаты можно брать с собой небольшие сумки, рюкзаки, чемоданы, музыкальные инструменты в чехлах, спортивное снаряжение, детские коляски, инвалидные кресла, костыли, трости и клетки или контейнеры до 120 см в сумме трех измерений.

Если багаж больше, придется доплатить. Платными считаются:

длинные предметы более 150 см;

вещи от 120 см в сумме трех измерений;

рулоны диаметром от 10 см и длиной от 100 см.

За такие предметы доплата равна стоимости одного билета. Можно перевозить не более двух больших вещей одновременно, поэтому проезд с большим багажом обойдется минимум в 16 грн, а максимально — в 24 грн.

С каким багажом в Украине не получится зайти в метро в 2026 году

Есть вещи, которые вообще запрещены из-за опасности или неудобства для других пассажиров. Это предметы, которые в сумме трех измерений превышают 200 см, большие клетки или контейнеры, рулоны диаметром более 15 см и длиной более 170 см, очень длинные вещи — более 220 см.

Также не допускают в метрополитен пассажиры, которые перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые или токсичные вещества, наркотики, баллоны с газом или кислородом и животные без специальной клетки (исключение — собаки-поводыри).

Большие вещи на тележках более 200 см можно перевозить только если это чемодан на колесах или сумка-тележка. Велосипеды и спортивное снаряжение более 120 см допускают только разобранными.

Работники метро также могут остановить пассажиров с незакрытым спортивным инвентарем, садовым оборудованием, охотничьим оружием или хрупкими предметами, если они не упакованы должным образом.

