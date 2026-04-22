Безплатний проїзд для українців 60+ у травні: в яких видах транспорту будуть пільги

Пільговий проїзд для пенсіонерів у транспорті. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні люди, яким виповнилося 60 років, мають право їздити громадським транспортом безплатно. Але варто враховувати, що така пільга поширюється не на всі види транспорту. Тож варто знати, де пенсіонеру можна обійтись без грошей, а де доведеться заплатити.

Про те, де саме пенсіонерам не потрібно платити за проїзд у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 17 травня 1993 року "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Де не потрібно платити за проїзд українцям 60+ у травні

Щоб скористатися цією можливістю, обов’язково потрібно мати при собі пенсійне посвідчення і показати його. Якщо ж документа немає, тоді за проїзд доведеться платити на загальних умовах, як і всім іншим пасажирам.

Важливо розуміти, що безплатний проїзд діє лише для окремих видів транспорту. Зокрема, пенсіонери можуть не платити у:

трамваях;

автобусах;

тролейбусах;

приміських електричках — незалежно від місця реєстрації пенсіонера.

Якщо у транспорті діє автоматизована система обліку пасажирів, пенсіонерам потрібно оформити спеціальний електронний квиток. Його видають безплатно, але без нього скористатися пільгою не вийде.

Чи повинні платити пенсіонери в метро та маршрутках у травні

У Києві, на сайті метрополітену, зазначається, що у 2026 році пенсіонери за віком можуть користуватися метро безплатно, але для цього потрібно мати електронну багатофункціональну "Картку киянина".

Що стосується маршруток, то тут немає єдиного правила для всієї країни. Умови перевезення і перелік пільгових категорій пасажирів визначає місцева влада. Саме вона вирішує, чи повинні водії брати пенсіонерів без оплати.

У кожному транспортному засобі обов’язково має бути розміщена інформація про наявні пільги. Крім того, відповідні рішення місцевих рад можна знайти на їхніх офіційних сайтах.

