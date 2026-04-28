Тарифний план для українців у віці 55+: що запропонував Vodafone за 200 грн

Київстар і lifecell забезпечили абонентів мобільними тарифами для пенсіонерів. Водночас Vodafone не запустив окремих пакетів послуг, орієнтуючись на вік. Однак у квітні 2026 року з’явилася пропозиція, яка точно сподобається людям похилого віку.

Новий тарифний план від Vodafone

Мобільний оператор запустив спеціальну акцію під назвою "POVAGA" для користувачів від 55 років. Вона актуальна виключно для нових абонентів, які хочуть перейти на контракту форму обслуговування і перенести номер у мережу Vodafone.

"Нові клієнти віком від 55 років можуть перейти на контракт та отримати спеціальну ціну — лише 200 грн на місяць. Що важливо: вартість буде фіксованою протягом цілого року. Жодних несподіваних змін тарифу — лише стабільний зв’язок", — уточнили в компанії.

Вигідні умови поширюються на тарифний план Flexx Go, акція триватиме лише до 31 травня 2026 року включно. Для підключення необхідно прийти в магазин Vodafone з паспортом та ІПН, подати заявку на перенесення номера (MNP), отримати безплатну SIM-картку і підписати контракт.

Читайте також:

Що входить до тарифного плану

Стандартна вартість Flexx Go — 350 грн/міс., у разі переходу в мережу — 280 грн/міс., для нових абонентів — 350 грн/міс. Як видно, економія з акцією "POVAGA" для пенсіонерів досить суттєва. За свої гроші вони отримають:

безліміт на спілкування у мережі Vodafone;

безлімітний 4G-трафік;

15 ГБ у роумінгу;

1000 хвилин на розмови по Україні та для дзвінків у 27 країн ЄС;

150 SMS.

Варто уточнити, що з 1 травня 2026 року зміниться перелік країн і вартість дзвінків за кордон (із території 27 країн Європейського Союзу включно). Також будуть оновлені умови з’єднання між державами-членами ЄС та ціна вихідних SMS.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що абоненти Київстару можуть підключити тарифний план всього за 165 грн на місяць. Йдеться про бюджетний пакет послуг "Оберіг РІК" для користувачів Домашнього Інтернету. Річне обслуговування коштує 1 980 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що один із мобільних операторів запустив нові тарифні плани у квітні 2026 року. Київстар забезпечив корпоративних клієнтів пакетами "ВСЕ РАЗОМ Легкий Офіс" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий Офіс". Вони доступні обмеженому колу абонентів.