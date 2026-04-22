Нові тарифні плани від Київстару: хто може підключити та які умови обслуговування

Магазин Київстару в Києві.

Популярний оператор мобільного зв’язку запустив два нові тарифні плани для корпоративних клієнтів. Київстар запропонував інтернет-рішення для бізнесу, які стали доступні з 21 квітня 2026 року. Ми дізналися, хто може підключити пакети послуг.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Нові тарифні плани Київстару

Компанія запустила два пакети послуг — "ВСЕ РАЗОМ Легкий Офіс" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий Офіс". Це тарифні плани передплати, доступні корпоративним абонентам, які використовують інтернет для комерційної діяльності. Доступ до пропозицій мають клієнти, бізнес яких розмішений у багатоквартирних будинках.

"Ідеться про офіси, кафе, перукарні, спортивні зали та інші заклади. Щоб активувати пропозицію, необхідно бути абонентом передплати послуг мобільного зв’язку та оформити заявку на нове підключення інтернету", — уточнили в Київстарі.

Використання актуальних інтернет-тарифів, зокрема "Пришвидшуйтесь", "Бізнес Базовий", "Бізнес Оптимальний" або "Бізнес Комфортний", не стане на заваді підключення. Потрібно лише перейти на один із нових пакетів послуг.

Читайте також:

Інтернет від Київстару

Мобільний оператор забезпечує представників бізнесу, які ведуть діяльність у приміщеннях багатоквартирних будинків, кількома тарифними планами. Українці можуть активувати:

Бізнес Базовий за 200 грн/міс.;

Бізнес Оптимальний за 350 грн/міс.;

Бізнес Комфортний за 450 грн/міс.

Інтернет-рішення для бізнесу від Київстару. Фото: скриншот

"Суперсила Київстар ТБ надається без доплат для персонального користування. Підключивши її, ви отримаєте повноцінний доступ до понад 390+ каналів та 18 000+ фільмів, серіалів і мультфільмів", — йдеться на сайті компанії.

Нові користувачі першого тарифу отримують знижку 50% на шість місяців обслуговування, тобто замість 200 грн/міс. клієнти будуть платити лише 100 грн. У межах двох інших пакетів послуг діє акція "Легкий старт", яка передбачає зниження вартості до 200 грн/міс. протягом перших трьох місяців.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що входить у найдорожчий і найдешевший тарифний план від Київстару. Діапазон вартості становить 370-750 грн станом на квітень 2026 року. Ми дізналися, якими послугами можуть користуватися абоненти.

Також Новини.LIVE розповідали про бюджетні тарифні плани для пенсіонерів в Україні. Київстар пропонує пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс. А lifecell запустив тариф "Турбота" вартістю 190 грн/міс.