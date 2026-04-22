Нові тарифні плани від Київстару: хто може підключити та які умови обслуговування

Київстар запустив нові тарифні плани з 21 квітня: хто може підключити
Популярний оператор мобільного зв’язку запустив два нові тарифні плани для корпоративних клієнтів. Київстар запропонував інтернет-рішення для бізнесу, які стали доступні з 21 квітня 2026 року. Ми дізналися, хто може підключити пакети послуг.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.
Нові тарифні плани Київстару
Компанія запустила два пакети послуг — "ВСЕ РАЗОМ Легкий Офіс" і "ВСЕ РАЗОМ Крутий Офіс". Це тарифні плани передплати, доступні корпоративним абонентам, які використовують інтернет для комерційної діяльності. Доступ до пропозицій мають клієнти, бізнес яких розмішений у багатоквартирних будинках.
"Ідеться про офіси, кафе, перукарні, спортивні зали та інші заклади. Щоб активувати пропозицію, необхідно бути абонентом передплати послуг мобільного зв’язку та оформити заявку на нове підключення інтернету", — уточнили в Київстарі.
Використання актуальних інтернет-тарифів, зокрема "Пришвидшуйтесь", "Бізнес Базовий", "Бізнес Оптимальний" або "Бізнес Комфортний", не стане на заваді підключення. Потрібно лише перейти на один із нових пакетів послуг.
Інтернет від Київстару
Мобільний оператор забезпечує представників бізнесу, які ведуть діяльність у приміщеннях багатоквартирних будинків, кількома тарифними планами. Українці можуть активувати:
- Бізнес Базовий за 200 грн/міс.;
- Бізнес Оптимальний за 350 грн/міс.;
- Бізнес Комфортний за 450 грн/міс.
"Суперсила Київстар ТБ надається без доплат для персонального користування. Підключивши її, ви отримаєте повноцінний доступ до понад 390+ каналів та 18 000+ фільмів, серіалів і мультфільмів", — йдеться на сайті компанії.
Нові користувачі першого тарифу отримують знижку 50% на шість місяців обслуговування, тобто замість 200 грн/міс. клієнти будуть платити лише 100 грн. У межах двох інших пакетів послуг діє акція "Легкий старт", яка передбачає зниження вартості до 200 грн/міс. протягом перших трьох місяців.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що входить у найдорожчий і найдешевший тарифний план від Київстару. Діапазон вартості становить 370-750 грн станом на квітень 2026 року. Ми дізналися, якими послугами можуть користуватися абоненти.
Також Новини.LIVE розповідали про бюджетні тарифні плани для пенсіонерів в Україні. Київстар пропонує пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс. А lifecell запустив тариф "Турбота" вартістю 190 грн/міс.
Читайте Новини.LIVE!