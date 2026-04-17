Київстар запропонував тарифні плани з тестовим періодом: які умови та ціна

Дата публікації: 17 квітня 2026 11:33
Київстар оновив лінійку тарифних планів: що доступно абонентам з 15 квітня
Магазин Київстару у Львові. Фото: Google Maps

Українські оператори зв’язку пропонують різні мобільні тарифні плани, орієнтуючись на потреби клієнтів. Серед галузевих рішень для корпоративних абонентів Київстару — лінійка пропозицій точного позиціювання mAgri.RTK. Компанія ввела тестовий період користування на спеціальних умовах.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Тестові тарифні плани від Київстару

З 15 квітня 2026 року мобільний оператор оновив лінійку послуг точного позиціювання в режимі реального часу. Йдеться про тарифні плани mAgri.RTK для корпоративних клієнтів, які потребують доступу до визначення координат сільськогосподарської техніки.

"Оновлені тарифи передбачають тестовий період і адаптовані до потреб геодезії, інженерії та агросектору, а також містять спеціалізовані параметри для забезпечення точної й стабільної роботи сервісу", — уточнили в Київстарі.

Замість підключення послуги одразу на місяць українці можуть скористатися тестовим доступом до сервісу завдяки тарифному плану mAgri.RTK_Try & Buy. Його умови:

Читайте також:
  • 7 календарних днів обслуговування;
  • вартість — 2 грн з ПДВ;
  • одноразовий доступ для одного ЄДРПОУ.

Після завершення тестового періоду послуга деактивується, однак її можна легко перепідключити для довшого використання. Це допоможе абонентам визначитися з потребами і перевірити якість обслуговування без зайвих витрат.

Скільки коштують тарифні плани RTK

Завдяки лінійці mAgri.RTK корпоративні клієнти можуть досягти максимальної точності виконання польових операцій, економити ресурси (особливо витрати пального і добрив), вести правильний облік виконаних робіт і матеріалів, збільшити продуктивність праці, а також покращити врожайність.

Станом на квітень 2026 року тарифні плани RTK коштують:

  • mAgri.RTK 30 — 5 500 грн;
  • mAgri.RTK 90 — 10 200 грн;
  • mAgri.RTK 365 — 17 700 грн;
  • mAgri.RTK 1095 — 47 000 грн.

У пакети входить безлімітний доступ до державних геодезичних систем координат. Вартість обслуговування вказана за 1 одиницю техніки, вона складається з інсталяційного платежу та абонентської плати.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що lifecell оновив частину тарифних планів із 15 квітня 2026 року. Мобільний оператор підвищив ціни та змінив наповнення пакетів. Найбільше нововведення зачепило бізнес-лінійку і тарифні пропозиції "Діджитал офіс".

Також Новини.LIVE розповідали про бюджетні тарифні плани від Київстару, Vodafone та lifecell. Найдешевша пропозиція обійдеться українцям у 100 грн, найдорожча — у 1 500 грн. Клієнти можуть обрати сервіс на власний гаманець і залежно від потреб зв’язку.

Київстар мобільний оператор мобільний зв'язок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
