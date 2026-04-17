Київстар оновив лінійку тарифних планів: що доступно абонентам з 15 квітня

Українські оператори зв’язку пропонують різні мобільні тарифні плани, орієнтуючись на потреби клієнтів. Серед галузевих рішень для корпоративних абонентів Київстару — лінійка пропозицій точного позиціювання mAgri.RTK. Компанія ввела тестовий період користування на спеціальних умовах.

Тестові тарифні плани від Київстару

З 15 квітня 2026 року мобільний оператор оновив лінійку послуг точного позиціювання в режимі реального часу. Йдеться про тарифні плани mAgri.RTK для корпоративних клієнтів, які потребують доступу до визначення координат сільськогосподарської техніки.

"Оновлені тарифи передбачають тестовий період і адаптовані до потреб геодезії, інженерії та агросектору, а також містять спеціалізовані параметри для забезпечення точної й стабільної роботи сервісу", — уточнили в Київстарі.

Замість підключення послуги одразу на місяць українці можуть скористатися тестовим доступом до сервісу завдяки тарифному плану mAgri.RTK_Try & Buy. Його умови:

7 календарних днів обслуговування;

вартість — 2 грн з ПДВ;

одноразовий доступ для одного ЄДРПОУ.

Після завершення тестового періоду послуга деактивується, однак її можна легко перепідключити для довшого використання. Це допоможе абонентам визначитися з потребами і перевірити якість обслуговування без зайвих витрат.

Скільки коштують тарифні плани RTK

Завдяки лінійці mAgri.RTK корпоративні клієнти можуть досягти максимальної точності виконання польових операцій, економити ресурси (особливо витрати пального і добрив), вести правильний облік виконаних робіт і матеріалів, збільшити продуктивність праці, а також покращити врожайність.

Станом на квітень 2026 року тарифні плани RTK коштують:

mAgri.RTK 30 — 5 500 грн;

mAgri.RTK 90 — 10 200 грн;

mAgri.RTK 365 — 17 700 грн;

mAgri.RTK 1095 — 47 000 грн.

У пакети входить безлімітний доступ до державних геодезичних систем координат. Вартість обслуговування вказана за 1 одиницю техніки, вона складається з інсталяційного платежу та абонентської плати.

