Киевстар обновил линейку тарифных планов: что доступно абонентам с 15 апреля

Киевстар предложил тарифные планы с тестовым периодом: какие условия и цена
Украинские операторы связи предлагают различные мобильные тарифные планы, ориентируясь на потребности клиентов. Среди отраслевых решений для корпоративных абонентов Киевстара — линейка предложений точного позиционирования mAgri.RTK. Компания ввела тестовый период пользования на специальных условиях.
Тестовые тарифные планы от Киевстара
С 15 апреля 2026 года мобильный оператор обновил линейку услуг точного позиционирования в режиме реального времени. Речь идет о тарифных планах mAgri.RTK для корпоративных клиентов, которые нуждаются в доступе к определению координат сельскохозяйственной техники.
"Обновленные тарифы предусматривают тестовый период и адаптированы к потребностям геодезии, инженерии и агросектора, а также содержат специализированные параметры для обеспечения точной и стабильной работы сервиса", — уточнили в Киевстаре.
Вместо подключения услуги сразу на месяц украинцы могут воспользоваться тестовым доступом к сервису благодаря тарифному плану mAgri.RTK_Try & Buy. Его условия:
- 7 календарных дней обслуживания;
- стоимость — 2 грн с НДС;
- одноразовый доступ для одного ЕГРПОУ.
После завершения тестового периода услуга деактивируется, однако ее можно легко переподключить для более длительного использования. Это поможет абонентам определиться с потребностями и проверить качество обслуживания без лишних затрат.
Сколько стоят тарифные планы RTK
Благодаря линейке mAgri.RTK корпоративные клиенты могут достичь максимальной точности выполнения полевых операций, экономить ресурсы (особенно расход топлива и удобрений), вести правильный учет выполненных работ и материалов, увеличить производительность труда, а также улучшить урожайность.
По состоянию на апрель 2026 года тарифные планы RTK стоят:
- mAgri.RTK 30 — 5 500 грн;
- mAgri.RTK 90 — 10 200 грн;
- mAgri.RTK 365 — 17 700 грн;
- mAgri.RTK 1095 — 47 000 грн.
В пакеты входит безлимитный доступ к государственным геодезическим системам координат. Стоимость обслуживания указана за 1 единицу техники, она состоит из установочного платежа и абонентской платы.
