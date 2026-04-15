Абонентов lifecell предупредили о подорожании: для кого изменится цена с 15 апреля

lifecell меняет условия для 9 тарифов с 15 апреля: кто будет платить больше
Мобильный оператор lifecell сообщил своим абонентам об обновлении части тарифных планов. Новые условия начнут действовать с 15 апреля 2026 года. Изменения касаются как стоимости пакетов, так и их наполнения.
О том, какие тарифные планы от lifecell подорожают 15 апреля и как изменится их наполнение, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт компании "lifecell".
Что изменится для некоторых абонентов lifecell с 15 апреля
В первую очередь изменения затронут бизнес-тарифы, линейку "Диджитал офис", а также отдельные специальные предложения. В компании отметили, что пользователей предупредили заранее, чтобы они могли подготовиться.
В части тарифов изменятся названия и пересмотрят стоимость в сторону повышения. В то же время в некоторых пакетах увеличат объем услуг — интернета или минут. Однако это происходит не во всех тарифах: у части из них меняется только цена.
Какие тарифы lifecell подорожают 15 апреля
С 15 апреля изменятся условия сразу в 9 тарифах lifecell. В частности:
- Диджитал офис 250
Тариф изменит название на "Диджитал офис 280". Стоимость вырастет на 30 грн — с 250 до 280 грн. Вместе с этим увеличится и пакет интернета: +10 ГБ, то есть с 15 ГБ до 25 ГБ.
- Диджитал офис 250+
Название изменят на "Диджитал офис 300". Цена повысится на 50 грн — с 250 до 300 грн. Также возрастет объем интернета: с 20 до 30 ГБ.
- Диджитал офис 300
Тариф переименуют в "Диджитал офис 350". Его стоимость также вырастет на 50 грн — с 300 до 350 грн. Также добавят 5 ГБ интернета, то есть объем вырастет с 30 до 35 ГБ.
- Бизнес союз
Название тарифа не меняется, но цена возрастает на 50 грн — со 150 до 200 грн. В то же время увеличится количество минут на другие направления: +100 минут (со 100 до 200 мин).
- Бизнес альянс
Название остается без изменений. Стоимость повышается на 20 грн — с 200 до 220 грн. При этом наполнение тарифа не меняется.
- Бизнес лига
Тариф не переименовывают. Цена возрастает на 30 грн — с 250 до 280 грн. Наполнение также остается без изменений.
- Футбол
Название без изменений. Стоимость поднимается на 30 грн — с 265 до 295 грн. Вместе с этим увеличивается объем интернета: с 35 до 40 ГБ.
- Консультант плюс
Название тарифа остается без изменений. Цена возрастает на 30 грн — с 265 до 295 грн. В то же время вдвое увеличивается количество интернета: с 15 до 30 ГБ.
- Консультант плюс (льготный)
Специальный тариф также не меняет название. Стоимость возрастает на 43 грн — с 75 до 118 грн. При этом объем интернета увеличивается на 15 ГБ, то есть с 15 до 30 ГБ.
В компании подчеркивают, что в части тарифов повышение стоимости сопровождается увеличением пакета услуг, поэтому абоненты получают больше интернета или минут.
Читайте Новини.LIVE!