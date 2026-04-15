Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика lifecell меняет условия для 9 тарифов с 15 апреля: кто будет платить больше

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 14:22
Абонентов lifecell предупредили о подорожании: для кого изменится цена с 15 апреля
lifecell повысил стоимость некоторых тарифов. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Мобильный оператор lifecell сообщил своим абонентам об обновлении части тарифных планов. Новые условия начнут действовать с 15 апреля 2026 года. Изменения касаются как стоимости пакетов, так и их наполнения.

О том, какие тарифные планы от lifecell подорожают 15 апреля и как изменится их наполнение, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт компании "lifecell".

Что изменится для некоторых абонентов lifecell с 15 апреля

В первую очередь изменения затронут бизнес-тарифы, линейку "Диджитал офис", а также отдельные специальные предложения. В компании отметили, что пользователей предупредили заранее, чтобы они могли подготовиться.

В части тарифов изменятся названия и пересмотрят стоимость в сторону повышения. В то же время в некоторых пакетах увеличат объем услуг — интернета или минут. Однако это происходит не во всех тарифах: у части из них меняется только цена.

Какие тарифы lifecell подорожают 15 апреля

С 15 апреля изменятся условия сразу в 9 тарифах lifecell. В частности:

  • Диджитал офис 250

Тариф изменит название на "Диджитал офис 280". Стоимость вырастет на 30 грн — с 250 до 280 грн. Вместе с этим увеличится и пакет интернета: +10 ГБ, то есть с 15 ГБ до 25 ГБ.

  • Диджитал офис 250+

Название изменят на "Диджитал офис 300". Цена повысится на 50 грн — с 250 до 300 грн. Также возрастет объем интернета: с 20 до 30 ГБ.

  • Диджитал офис 300

Тариф переименуют в "Диджитал офис 350". Его стоимость также вырастет на 50 грн — с 300 до 350 грн. Также добавят 5 ГБ интернета, то есть объем вырастет с 30 до 35 ГБ.

  • Бизнес союз

Название тарифа не меняется, но цена возрастает на 50 грн — со 150 до 200 грн. В то же время увеличится количество минут на другие направления: +100 минут (со 100 до 200 мин).

  • Бизнес альянс

Название остается без изменений. Стоимость повышается на 20 грн — с 200 до 220 грн. При этом наполнение тарифа не меняется.

  • Бизнес лига

Тариф не переименовывают. Цена возрастает на 30 грн — с 250 до 280 грн. Наполнение также остается без изменений.

  • Футбол

Название без изменений. Стоимость поднимается на 30 грн — с 265 до 295 грн. Вместе с этим увеличивается объем интернета: с 35 до 40 ГБ.

  • Консультант плюс

Название тарифа остается без изменений. Цена возрастает на 30 грн — с 265 до 295 грн. В то же время вдвое увеличивается количество интернета: с 15 до 30 ГБ.

  • Консультант плюс (льготный)

Специальный тариф также не меняет название. Стоимость возрастает на 43 грн — с 75 до 118 грн. При этом объем интернета увеличивается на 15 ГБ, то есть с 15 до 30 ГБ.

В компании подчеркивают, что в части тарифов повышение стоимости сопровождается увеличением пакета услуг, поэтому абоненты получают больше интернета или минут.

Ранее Новини.LIVE писали, что известный украинский мобильный оператор сделал скидку 15% на популярную услугу. Клиенты "Киевстара" могут до 30 июня 2026 года дешевле подключить Microsoft 365, но для абонентов есть определенные условия.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине тарифы на мобильную связь продолжают расти. Больше всего колебания цен ощущают пенсионеры. Поэтому многие внимательно следят за предложениями операторов, чтобы найти более выгодные варианты и сэкономить.

тарифы lifecell мобильный оператор
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации