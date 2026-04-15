Абонентів lifecell попередили про подорожчання: для кого зміниться ціна з 15 квітня

Мобільний оператор lifecell повідомив своїх абонентів про оновлення частини тарифних планів. Нові умови почнуть діяти з 15 квітня 2026 року. Зміни стосуються як вартості пакетів, так і їх наповнення.

Про те, які тарифні плани від lifecell подорожчають 15 квітня та як зміниться їх наповнення, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт компанії "lifecell".

Що зміниться для деяких абонентів lifecell з 15 квітня

Насамперед зміни зачеплять бізнес-тарифи, лінійку "Діджитал офіс", а також окремі спеціальні пропозиції. У компанії зазначили, що користувачів попередили заздалегідь, щоб вони могли підготуватися.

У частині тарифів зміняться назви та переглянуть вартість у бік підвищення. Водночас у деяких пакетах збільшать обсяг послуг — інтернету або хвилин. Однак це відбувається не у всіх тарифах: у частини з них змінюється лише ціна.

Які тарифи lifecell подорожчають 15 квітня

З 15 квітня зміняться умови одразу в 9 тарифах lifecell. Зокрема:

Діджитал офіс 250

Тариф змінить назву на "Діджитал офіс 280". Вартість зросте на 30 грн — з 250 до 280 грн. Разом із цим збільшиться і пакет інтернету: +10 ГБ, тобто з 15 ГБ до 25 ГБ.

Діджитал офіс 250+

Назву змінять на "Діджитал офіс 300". Ціна підвищиться на 50 грн — з 250 до 300 грн. Також зросте обсяг інтернету: з 20 до 30 ГБ.

Діджитал офіс 300

Тариф перейменують на "Діджитал офіс 350". Його вартість також зросте на 50 грн — з 300 до 350 грн. Також додадуть 5 ГБ інтернету, тобто обсяг зросте з 30 до 35 ГБ.

Бізнес спілка

Назва тарифу не змінюється, але ціна зростає на 50 грн — зі 150 до 200 грн. Водночас збільшиться кількість хвилин на інші напрямки: +100 хвилин (з 100 до 200 хв).

Бізнес альянс

Назва залишається без змін. Вартість підвищується на 20 грн — з 200 до 220 грн. При цьому наповнення тарифу не змінюється.

Бізнес ліга

Тариф не перейменовують. Ціна зростає на 30 грн — з 250 до 280 грн. Наповнення також залишається без змін.

Футбол

Назва без змін. Вартість підіймається на 30 грн — з 265 до 295 грн. Разом із цим збільшується обсяг інтернету: з 35 до 40 ГБ.

Консультант плюс

Назва тарифу залишається. Ціна зростає на 30 грн — з 265 до 295 грн. Водночас вдвічі збільшується кількість інтернету: з 15 до 30 ГБ.

Консультант плюс (пільговий)

Спеціальний тариф також не змінює назву. Вартість зростає на 43 грн — з 75 до 118 грн. При цьому обсяг інтернету збільшується на 15 ГБ, тобто з 15 до 30 ГБ.

У компанії підкреслюють, що в частині тарифів підвищення вартості супроводжується збільшенням пакета послуг, тож абоненти отримують більше інтернету або хвилин.

Раніше Новини.LIVE писали, що відомий український мобільний оператор зробив знижку 15% на популярну послугу. Клієнти "Київстару" можуть до 30 червня 2026 року дешевше підключити Microsoft 365, але для абонентів є певні умови.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні тарифи на мобільний зв’язок продовжують зростати. Найбільше коливання цін відчувають пенсіонери. Тому багато хто уважно стежить за пропозиціями операторів, щоб знайти вигідніші варіанти та зекономити.