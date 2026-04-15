Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка lifecell змінює умови для 9 тарифів з 15 квітня: хто платитиме більше

lifecell змінює умови для 9 тарифів з 15 квітня: хто платитиме більше

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 14:22
Абонентів lifecell попередили про подорожчання: для кого зміниться ціна з 15 квітня
lifecell підвищив вартість деяких тарифів. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Мобільний оператор lifecell повідомив своїх абонентів про оновлення частини тарифних планів. Нові умови почнуть діяти з 15 квітня 2026 року. Зміни стосуються як вартості пакетів, так і їх наповнення.

Про те, які тарифні плани від lifecell подорожчають 15 квітня та як зміниться їх наповнення, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт компанії "lifecell".

Що зміниться для деяких абонентів lifecell з 15 квітня

Насамперед зміни зачеплять бізнес-тарифи, лінійку "Діджитал офіс", а також окремі спеціальні пропозиції. У компанії зазначили, що користувачів попередили заздалегідь, щоб вони могли підготуватися.

У частині тарифів зміняться назви та переглянуть вартість у бік підвищення. Водночас у деяких пакетах збільшать обсяг послуг — інтернету або хвилин. Однак це відбувається не у всіх тарифах: у частини з них змінюється лише ціна.

Які тарифи lifecell подорожчають 15 квітня

З 15 квітня зміняться умови одразу в 9 тарифах lifecell. Зокрема:

Читайте також:
  • Діджитал офіс 250

Тариф змінить назву на "Діджитал офіс 280". Вартість зросте на 30 грн — з 250 до 280 грн. Разом із цим збільшиться і пакет інтернету: +10 ГБ, тобто з 15 ГБ до 25 ГБ.

  • Діджитал офіс 250+

Назву змінять на "Діджитал офіс 300". Ціна підвищиться на 50 грн — з 250 до 300 грн. Також зросте обсяг інтернету: з 20 до 30 ГБ.

  • Діджитал офіс 300

Тариф перейменують на "Діджитал офіс 350". Його вартість також зросте на 50 грн — з 300 до 350 грн. Також додадуть 5 ГБ інтернету, тобто обсяг зросте з 30 до 35 ГБ.

  • Бізнес спілка

Назва тарифу не змінюється, але ціна зростає на 50 грн — зі 150 до 200 грн. Водночас збільшиться кількість хвилин на інші напрямки: +100 хвилин (з 100 до 200 хв).

  • Бізнес альянс

Назва залишається без змін. Вартість підвищується на 20 грн — з 200 до 220 грн. При цьому наповнення тарифу не змінюється.

  • Бізнес ліга

Тариф не перейменовують. Ціна зростає на 30 грн — з 250 до 280 грн. Наповнення також залишається без змін.

  • Футбол

Назва без змін. Вартість підіймається на 30 грн — з 265 до 295 грн. Разом із цим збільшується обсяг інтернету: з 35 до 40 ГБ.

  • Консультант плюс

Назва тарифу залишається. Ціна зростає на 30 грн — з 265 до 295 грн. Водночас вдвічі збільшується кількість інтернету: з 15 до 30 ГБ.

  • Консультант плюс (пільговий)

 Спеціальний тариф також не змінює назву. Вартість зростає на 43 грн — з 75 до 118 грн. При цьому обсяг інтернету збільшується на 15 ГБ, тобто з 15 до 30 ГБ.

У компанії підкреслюють, що в частині тарифів підвищення вартості супроводжується збільшенням пакета послуг, тож абоненти отримують більше інтернету або хвилин.

Раніше Новини.LIVE писали, що відомий український мобільний оператор зробив знижку 15% на популярну послугу. Клієнти "Київстару" можуть до 30 червня 2026 року дешевше підключити Microsoft 365, але для абонентів є певні умови.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні тарифи на мобільний зв’язок продовжують зростати. Найбільше коливання цін відчувають пенсіонери. Тому багато хто уважно стежить за пропозиціями операторів, щоб знайти вигідніші варіанти та зекономити.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації