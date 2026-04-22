Новые тарифные планы от Киевстара: кто может подключить и какие условия

Магазин Киевстара в Киеве.

Популярный оператор мобильной связи запустил два новых тарифных плана для корпоративных клиентов. Киевстар предложил интернет-решения для бизнеса, которые стали доступны с 21 апреля 2026 года. Мы узнали, кто может подключить пакеты услуг.

со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Новые тарифные планы Киевстара

Компания запустила два пакета услуг — "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Офис" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Офис". Это тарифные планы подписки, доступные корпоративным абонентам, использующим интернет для коммерческой деятельности. Доступ к предложениям имеют клиенты, бизнес которых размещен в многоквартирных домах.

"Речь идет об офисах, кафе, парикмахерских, спортивных залах и других заведениях. Чтобы активировать предложение, необходимо быть абонентом предоплаты услуг мобильной связи и оформить заявку на новое подключение интернета", — уточнили в Киевстаре.

Использование актуальных интернет-тарифов, в частности "Ускоряйтесь", "Бизнес Базовый", "Бизнес Оптимальный" или "Бизнес Комфортный", не станет помехой подключения. Нужно лишь перейти на один из новых пакетов услуг.

Интернет от Киевстара

Мобильный оператор обеспечивает представителей бизнеса, которые ведут деятельность в помещениях многоквартирных домов, несколькими тарифными планами. Украинцы могут активировать:

Бизнес Базовый за 200 грн/мес;

Бизнес Оптимальный за 350 грн/мес;

Бизнес Комфортный за 450 грн/мес.

Интернет-решения для бизнеса от Киевстара. Фото: скриншот

"Суперсила Киевстар ТВ предоставляется без доплат для персонального пользования. Подключив ее, вы получите полноценный доступ к более 390+ каналов и 18 000+ фильмов, сериалов и мультфильмов", — говорится на сайте компании.

Новые пользователи первого тарифа получают скидку 50% на шесть месяцев обслуживания, то есть вместо 200 грн/мес. клиенты будут платить всего 100 грн. В рамках двух других пакетов услуг действует акция "Легкий старт", которая предусматривает снижение стоимости до 200 грн/мес. в течение первых трех месяцев.

Что еще нужно знать украинцам

