Тарифные планы Киевстара: за что платят абоненты самого дешевого и дорогого пакета

Мужчина разговаривает по телефону на улице. Фото: Новини.LIVE

Киевстар обеспечивает украинцев бюджетными тарифными планами с достаточным наполнением, дабы привлекать абонентов. Однако в перечне актуальных пакетов услуг также есть дорогие предложения. Мы узнали, сколько стоит самый дешевый и самый дорогой вариант для подключения по состоянию на апрель 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что входит в бюджетный и дорогой тарифный план от Киевстара.

Самый дешевый тариф от Киевстара

Среди актуальных тарифных планов, доступных для подключения, наиболее бюджетным является "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" (если не брать во внимание специальный пакет услуг для пенсионеров и лиц с инвалидностью). Он стоит 370 грн/мес, а в случае переноса мобильного номера в сеть Киевстара — 290 грн.

За такие деньги абоненты получают:

40 ГБ трафика (из них 15 ГБ в роуминге);

безлим на звонки в сети;

300 минут на разговоры по Украине и за границу;

300 SMS;

Домашний Интернет на скорости до 300 Мбит/с.

Также предусмотрены две Суперсилы без доплат. На выбор дается Helsi (доступ к премиальным сервисам медицинского приложения), Киевстар ТВ, "Дополнительный номер", SIM для второго телефона, WOG (бесплатное лакомство на АЗК), SIM для планшета, "Видео на ходу", "Соцсети и мессенджеры", 5 ГБ в роуминге.

Стоимость мобильных тарифных планов в Украине. Фото: Новини.LIVE

Самый дорогой тариф от Киевстара

Больше всего платят пользователи тарифного плана "ВСЕ ВМЕСТЕ Топовой Контракт". Он стоит 750 грн в месяц и включает безлимитный трафик и звонки в сети, 25 ГБ в роуминге, 1 500 минут на разговоры по Украине (плюс за границу), 1 500 SMS, SIM для второго телефона, SIM для роутера, Домашний Интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Две Суперсилы также входят в пакет услуг. На выбор дается доступ к Helsi, Киевстар ТВ, "Дополнительный номер", WOG, SIM для планшета и 5 ГБ в роуминге. Стоит уточнить, что для пользования Домашним Интернетом на высокой скорости в абонента дома должно быть гигабитное покрытие.

