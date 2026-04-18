Тарифні плани Київстару: за що платять абоненти найдешевшого і найдорожчого пакета

Чоловік розмовляє по телефону на вулиці.

Київстар забезпечує українців бюджетними тарифними планами з достатнім наповненням, аби приваблювати абонентів. Однак у переліку актуальних пакетів послуг також є дорогі пропозиції. Ми дізналися, скільки коштує найдешевший і найдорожчий варіант для підключення станом на квітень 2026 року.

Найдешевший тариф від Київстару

Серед актуальних тарифних планів, доступних для підключення, найбільш бюджетним є "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" (якщо не брати до уваги спеціальний пакет послуг для пенсіонерів та осіб з інвалідністю). Він коштує 370 грн/міс., а в разі перенесення мобільного номера в мережу Київстару — 290 грн.

За такі гроші абоненти отримують:

40 ГБ трафіку (з них 15 ГБ у роумінгу);

безлім на дзвінки в мережі;

300 хвилин на розмови по Україні та за кордон;

300 SMS;

Домашній Інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с.

Також передбачені дві Суперсили без доплат. На вибір дається Helsi (доступ до преміальних сервісів медичного застосунку), Київстар ТБ, "Додатковий номер", SIM для другого телефона, WOG (безплатний смаколик на АЗК), SIM для планшета, "Відео на ходу", "Соцмережі та месенджери", 5 ГБ у роумінгу.

Читайте також:

Вартість мобільних тарифних планів в Україні.

Найдорожчий тариф від Київстару

Найбільше платять користувачі тарифного плану "ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт". Він коштує 750 грн на місяць і включає безлімітний трафік і дзвінки в мережі, 25 ГБ у роумінгу, 1 500 хвилин на розмови по Україні (плюс за кордон), 1 500 SMS, SIM для другого телефона, SIM для роутера, Домашній Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с.

Дві Суперсили також входять у пакет послуг. На вибір дається доступ до Helsi, Київстар ТБ, "Додатковий номер", WOG, SIM для планшета і 5 ГБ у роумінгу. Варто уточнити, що для користування Домашнім Інтернетом на високій швидкості в абонента вдома має бути гігабітне покриття.

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар оновив лінійку тарифних планів mAgri.RTK. З 15 квітня 2026 року корпоративні клієнти можуть замовити тестовий період для ознайомлення з послугами. Це допоможе визначитися з потребами, не переплачуючи за повний пакет.

Також Новини.LIVE розповідали, що мобільні оператори України пропонують абонентам тарифні плани на різний гаманець. Пенсіонери можуть скористатися бюджетними пропозиціями з достатнім наповненням. Ми дізналися про актуальні пакети від Київстару, Vodafone та lifecell.