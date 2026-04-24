Бюджетний тарифний план від Київстару: хто може підключити за 165 грн на місяць

Магазин Київстару у Дніпрі. Фото: Google Maps

Українці можуть підключити тарифний план від Київстару всього за 165 грн на місяць. Мобільний оператор запропонував вигідний пакет для користувачів Домашнього Інтернету. Однак ціна буде діяти в разі виконання певної умови.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Тарифний план за 165 грн

Компанія забезпечує абонентів пакетом під назвою "Оберіг РІК", у який входить Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с. Плюс тарифний план передбачає одну безплатну Суперсилу на вибір, зокрема:

Київстар ТБ — 18 000+ фільмів/серіалів/мультфільмів/шоу, 390+ каналів;

Гігабіт — збільшення швидкості до 1 Гбіт/c.

"Користуйтеся інтернетом на декількох пристроях без втрати швидкості. Це дасть змогу переглядати фільми у гарній якості, швидко завантажувати великі файли, проводити відеоконференції та працювати онлайн з базами даних", — уточнили в Київстарі.

Варто врахувати, що гігабітний інтернет працює лише за наявності відповідного покриття за вашою адресою. Перевірити доступність можна на офіційному сайті мобільного оператора, відкривши сторінку тарифного плану "Оберіг РІК".

Як знімається плата за послугу

Назва вказує на те, що потрібно замовити одразу 12 місяців обслуговування. Саме цю умову необхідно виконати для отримання ціни 165 грн/міс. Повна вартість користування становить 1 980 грн на рік.

Це стартовий платіж, який повинен бути на абонентському рахунку в момент підключення пакету. Щомісяця Київстар буде знімати 165 грн як оплату за обслуговування. В перший місяць доведеться заплатити суму лише за ту кількість днів, що залишилися до кінця поточного місяця.

Також українці можуть підключити тарифний план "Базовий" з акційною вартістю 100 грн. Ним можуть скористатися лише нові абоненти Домашнього Інтернету. Знижена ціна за обслуговування буде діяти протягом шести місяців, далі плата становитиме 200 грн.

Що ще варто знати українцям

