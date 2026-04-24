Бюджетный тарифный план от Киевстара: кто может подключить за 165 грн в месяц

Магазин Киевстара в Днепре.

Украинцы могут подключить тарифный план от Киевстара всего за 165 грн в месяц. Мобильный оператор предложил выгодный пакет для пользователей Домашнего Интернета. Однако цена будет действовать в случае выполнения определенного условия.

Тарифный план за 165 грн

Компания обеспечивает абонентов пакетом под названием "Оберіг РІК", в который входит Домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/с. Плюс тарифный план предусматривает одну бесплатную Суперсилу на выбор, в частности:

Киевстар ТВ — 18 000+ фильмов/сериалов/мультфильмов/шоу, 390+ каналов;

Гигабит — увеличение скорости до 1 Гбит/c.

"Пользуйтесь интернетом на нескольких устройствах без потери скорости. Это позволит просматривать фильмы в хорошем качестве, быстро загружать большие файлы, проводить видеоконференции и работать онлайн с базами данных", — уточнили в Киевстаре.

Стоит учесть, что гигабитный интернет работает только при наличии соответствующего покрытия по вашему адресу. Проверить доступность можно на официальном сайте мобильного оператора, открыв страницу тарифного плана "Оберіг РІК".

Как снимается плата за услугу

Название указывает на то, что нужно заказать сразу 12 месяцев обслуживания. Именно это условие необходимо выполнить для получения цены 165 грн/мес. Полная стоимость пользования составляет 1 980 грн в год.

Это стартовый платеж, который должен быть на абонентском счете в момент подключения пакета. Ежемесячно Киевстар будет снимать 165 грн как оплату за обслуживание. В первый месяц придется заплатить сумму лишь за то количество дней, что остались до конца текущего месяца.

Также украинцы могут подключить тарифный план "Базовый" с акционной стоимостью 100 грн. Им могут воспользоваться лишь новые абоненты Домашнего Интернета. Сниженная цена за обслуживание будет действовать в течение шести месяцев, далее плата составит 200 грн.

Что еще нужно знать украинцам

