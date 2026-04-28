Тарифный план для украинцев в возрасте 55+: что предложил Vodafone за 200 грн

Пенсионерка со смартфоном в руках.

Киевстар и lifecell обеспечили абонентов мобильными тарифами для пенсионеров. В то же время Vodafone не запустил отдельных пакетов услуг, ориентируясь на возраст. Однако в апреле 2026 года появилось предложение, которое точно понравится пожилым людям.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

Новый тарифный план от Vodafone

Мобильный оператор запустил специальную акцию под названием "POVAGA" для пользователей от 55 лет. Она актуальна исключительно для новых абонентов, которые хотят перейти на контрактную форму обслуживания и перенести номер в сеть Vodafone.

"Новые клиенты в возрасте от 55 лет могут перейти на контракт и получить специальную цену — всего 200 грн в месяц. Что важно: стоимость будет фиксированной в течение целого года. Никаких неожиданных изменений тарифа — только стабильная связь", — уточнили в компании.

Выгодные условия распространяются на тарифный план Flexx Go, акция продлится только до 31 мая 2026 года включительно. Для подключения необходимо прийти в магазин Vodafone с паспортом и ИНН, подать заявку на перенос номера (MNP), получить бесплатную SIM-карту и подписать контракт.

Что входит в тарифный план

Стандартная стоимость Flexx Go — 350 грн/мес., в случае перехода в сеть — 280 грн/мес., для новых абонентов — 350 грн/мес. Как видно, экономия с акцией "POVAGA" для пенсионеров достаточно существенная. За свои деньги они получат:

безлимит на общение в сети Vodafone;

безлимитный 4G-трафик;

15 ГБ в роуминге;

1000 минут на разговоры по Украине и для звонков в 27 стран ЕС;

150 SMS.

Стоит уточнить, что с 1 мая 2026 года изменится перечень стран и стоимость звонков за границу (с территории 27 стран Европейского Союза включительно). Также будут обновлены условия соединения между государствами-членами ЕС и цена исходящих SMS.

Что еще нужно знать украинцам

