Главная Экономика Льготы не будет: в каком транспорте пенсионеры должны платить в мае

Дата публикации 1 мая 2026 05:45
Бесплатный проезд для украинцев 60+: в каком транспорте пенсионеров оставили без льгот в мае
Пожилые люди в транспорте. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждане пенсионного возраста имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Но важно понимать, что эта льгота действует не везде. Есть четкие правила, где можно ездить без денег, а где могут требовать оплату.

О том, в каком транспорте пенсионерам не будут иметь льгот в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

На каком транспорте пенсионеры могут ездить бесплатно в мае

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", пенсионеры могут не оплачивать проезд в таких видах транспорта:

  • трамваях;
  • троллейбусах;
  • городских автобусах;
  • пригородных электропоездах.

При этом не имеет значения, где именно зарегистрирован или проживает пенсионер — льгота действует по всей территории Украины. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, обязательно нужно иметь при себе пенсионное удостоверение.

Это может быть как бумажный документ, так и электронная версия в приложении "Дія". Без него водитель или контролер может отказать в льготной перевозке, обязать оплатить проезд или даже выписать штраф.

Также в некоторых городах работают автоматизированные системы учета проезда. В таких случаях пенсионеру недостаточно только удостоверения — нужно еще и электронный билет, чтобы система зафиксировала поездку. Сам проезд при этом остается бесплатным.

В каком транспорте пенсионеры не будут иметь льгот в мае

Несмотря на то, что пенсионеры в основном пользуются транспортом бесплатно, есть несколько исключений:

  • Метро

Бесплатный проезд в метро на законодательном уровне не предусмотрен. В Киеве исключение возможно только при наличии "Карточки киевлянина". Если ее нет (например, у гостей города), проезд в метро оплачивается на общих условиях.

  • Междугородний транспорт

Льгота не распространяется на поездки между городами — как автобусами, так и железной дорогой. В таких случаях пенсионеры покупают билеты на равных условиях с другими пассажирами. Исключение возможно лишь для отдельных льготных категорий, например участников боевых действий.

  • Маршрутные такси

С маршрутками ситуация неоднозначная. Поскольку большинство из них являются частными перевозчиками, они не всегда подпадают под общие правила общественного транспорта. Условия проезда определяются местными властями.

В некоторых городах льгот может не быть вообще, а в других действуют ограничения — например, когда одновременно в салоне бесплатно может ехать только определенное количество пенсионеров.

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар и lifecell имеют специальные мобильные тарифы для пенсионеров. Vodafone отдельных "пенсионных" пакетов не делал, но в апреле 2026 года появилось новое предложение, которое может заинтересовать людей старшего возраста.

Также Новини.LIVE писали, что в мае часть пенсионеров в Украине сможет получить прибавку к пенсии. Для некоторых она может достигать почти 600 грн. Но такие доплаты дают не всем — нужно соответствовать определенным условиям.

транспорт пенсионеры льготы проезд
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
