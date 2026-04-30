Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Які пільги можуть отримати люди з ІІ групою інвалідності у травні 2026 року

Які пільги можуть отримати люди з ІІ групою інвалідності у травні 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 08:05
ІІ група інвалідності: перелік пільг та розмір пенсій у травні 2026 року
Пільги для людей з ІІ групою інвалідності. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У травні держава продовжить допомагати людям з інвалідністю. Це стосується не тільки грошей. Також діятимуть різні реабілітаційні програми, пільги, а також можливість оформлення опіки чи піклування. Щоб скористатись усіма перевагами, потрібно мати документ, який підтверджує статус людини з інвалідністю.

Про те, які пільги та виплати надаватимуть людям з ІІ групою інвалідності у травні 2026 року, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Які пільги матимуть люди з інвалідністю у травні 2026 року

Згідно з законодавством, люди з ІІ групою інвалідності можуть розраховувати на такі види підтримки: 

  • Житло та комунальні пільги

Люди з II групою інвалідності мають пріоритет при отриманні житла, особливо якщо інвалідність пов’язана з роботою чи службою в армії. Прямих комунальних пільг немає, але можна оформити житлову субсидію, яка покриватиме частину витрат на послуги.

  • Пільги на роботі

Люди з II групою приймають на роботу без випробувального терміну. Вони можуть звільнятися в будь-який момент, працювати за скороченим або гнучким графіком і брати відпустку у зручний час і на більший період, ніж інші працівники.

Читайте також:
  • Медичні пільги

Ліки при амбулаторному лікуванні продають зі знижкою 50%. А якщо інвалідність отримана через військові дії — медикаменти видають безплатно.

  • Транспортні пільги

 Безплатний проїзд у міському транспорті та позачергове обслуговування. З 1 жовтня до 15 травня передбачена знижка 50% на міжміські перевезення, залізницю, літаки та річковий транспорт.

  • Освітні пільги

Студенти з II групою інвалідності отримують соціальну стипендію та додаткову матеріальну допомогу. Вступати у виші можна за спеціальними квотами.

Як визначається розмір пенсії по інвалідності ІІ групи

Пенсії призначають людям, які частково або повністю втратили працездатність через хворобу чи травму. Для цивільних громадян потрібен страховий стаж від 1 до 15 років, залежно від віку. Розмір пенсії залежить від групи інвалідності:

  • I група — 100% пенсії за віком;
  • II група — 90% пенсії за віком;
  • III група — 50% пенсії за віком.

Пенсію нараховують з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано протягом трьох місяців після цього. Інакше виплати починаються з дня подачі заяви. Пенсія діє весь час, на який встановлена інвалідність.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу при встановленні інвалідності. Сума виплати залежить від прожиткового мінімуму для працюючих. У 2026 році його підвищили, тому допомога також змінилася.

Також Новини.LIVE розповідали, що окрім пенсій і пільг, деякі люди з інвалідністю можуть розраховувати на додаткову соціальну підтримку від держави. Її розмір визначається як відсоток від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

пенсії інвалідність пільги
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації