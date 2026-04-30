ІІ група інвалідності: перелік пільг та розмір пенсій у травні 2026 року

У травні держава продовжить допомагати людям з інвалідністю. Це стосується не тільки грошей. Також діятимуть різні реабілітаційні програми, пільги, а також можливість оформлення опіки чи піклування. Щоб скористатись усіма перевагами, потрібно мати документ, який підтверджує статус людини з інвалідністю.

Про те, які пільги та виплати надаватимуть людям з ІІ групою інвалідності у травні 2026 року, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Які пільги матимуть люди з інвалідністю у травні 2026 року

Згідно з законодавством, люди з ІІ групою інвалідності можуть розраховувати на такі види підтримки:

Житло та комунальні пільги

Люди з II групою інвалідності мають пріоритет при отриманні житла, особливо якщо інвалідність пов’язана з роботою чи службою в армії. Прямих комунальних пільг немає, але можна оформити житлову субсидію, яка покриватиме частину витрат на послуги.

Пільги на роботі

Люди з II групою приймають на роботу без випробувального терміну. Вони можуть звільнятися в будь-який момент, працювати за скороченим або гнучким графіком і брати відпустку у зручний час і на більший період, ніж інші працівники.

Медичні пільги

Ліки при амбулаторному лікуванні продають зі знижкою 50%. А якщо інвалідність отримана через військові дії — медикаменти видають безплатно.

Транспортні пільги

Безплатний проїзд у міському транспорті та позачергове обслуговування. З 1 жовтня до 15 травня передбачена знижка 50% на міжміські перевезення, залізницю, літаки та річковий транспорт.

Освітні пільги

Студенти з II групою інвалідності отримують соціальну стипендію та додаткову матеріальну допомогу. Вступати у виші можна за спеціальними квотами.

Як визначається розмір пенсії по інвалідності ІІ групи

Пенсії призначають людям, які частково або повністю втратили працездатність через хворобу чи травму. Для цивільних громадян потрібен страховий стаж від 1 до 15 років, залежно від віку. Розмір пенсії залежить від групи інвалідності:

I група — 100% пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

III група — 50% пенсії за віком.

Пенсію нараховують з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано протягом трьох місяців після цього. Інакше виплати починаються з дня подачі заяви. Пенсія діє весь час, на який встановлена інвалідність.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу при встановленні інвалідності. Сума виплати залежить від прожиткового мінімуму для працюючих. У 2026 році його підвищили, тому допомога також змінилася.

Також Новини.LIVE розповідали, що окрім пенсій і пільг, деякі люди з інвалідністю можуть розраховувати на додаткову соціальну підтримку від держави. Її розмір визначається як відсоток від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.