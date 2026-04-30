ІІ группа инвалидности: перечень льгот и размер пенсий в мае 2026 года

В мае государство продолжит помогать людям с инвалидностью. Это касается не только денег. Также будут действовать различные реабилитационные программы, льготы, а также возможность оформления опеки или попечительства. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, нужно иметь документ, подтверждающий статус человека с инвалидностью.

О том, какие льготы и выплаты будут предоставлять людям со II группой инвалидности в мае 2026 года, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Какие льготы будут иметь люди с инвалидностью в мае 2026 года

Согласно законодательству, люди со II группой инвалидности могут рассчитывать на такие виды поддержки:

Жилье и коммунальные льготы

Люди со II группой инвалидности имеют приоритет при получении жилья, особенно если инвалидность связана с работой или службой в армии. Прямых коммунальных льгот нет, но можно оформить жилищную субсидию, которая будет покрывать часть расходов на услуги.

Льготы на работе

Люди со II группой принимают на работу без испытательного срока. Они могут увольняться в любой момент, работать по сокращенному или гибкому графику и брать отпуск в удобное время и на больший период, чем другие работники.

Читайте также:

Медицинские льготы

Лекарства при амбулаторном лечении продают со скидкой 50%. А если инвалидность получена из-за военных действий — медикаменты выдают бесплатно.

Транспортные льготы

Бесплатный проезд в городском транспорте и внеочередное обслуживание. С 1 октября по 15 мая предусмотрена скидка 50% на междугородние перевозки, железную дорогу, самолеты и речной транспорт.

Образовательные льготы

Студенты со II группой инвалидности получают социальную стипендию и дополнительную материальную помощь. Поступать в вузы можно по специальным квотам.

Как определяется размер пенсии по инвалидности II группы

Пенсии назначают людям, которые частично или полностью утратили трудоспособность из-за болезни или травмы. Для гражданских граждан нужен страховой стаж от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста. Размер пенсии зависит от группы инвалидности:

I группа — 100% пенсии по возрасту;

II группа — 90% пенсии по возрасту;

III группа — 50% пенсии по возрасту.

Пенсию начисляют с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев после этого. В противном случае выплаты начинаются со дня подачи заявления. Пенсия действует все время, на которое установлена инвалидность.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы могут получить единовременную финансовую помощь при установлении инвалидности. Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума для работающих. В 2026 году его повысили, поэтому помощь также изменилась.

Также Новини.LIVE рассказывали, что кроме пенсий и льгот, некоторые люди с инвалидностью могут рассчитывать на дополнительную социальную поддержку от государства. Ее размер определяется как процент от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.