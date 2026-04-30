Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Какие льготы могут получить люди со II группой инвалидности в мае 2026 года

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 08:05
ІІ группа инвалидности: перечень льгот и размер пенсий в мае 2026 года
Льготы для людей со ІІ группой инвалидности. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В мае государство продолжит помогать людям с инвалидностью. Это касается не только денег. Также будут действовать различные реабилитационные программы, льготы, а также возможность оформления опеки или попечительства. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, нужно иметь документ, подтверждающий статус человека с инвалидностью.

О том, какие льготы и выплаты будут предоставлять людям со II группой инвалидности в мае 2026 года, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Какие льготы будут иметь люди с инвалидностью в мае 2026 года

Согласно законодательству, люди со II группой инвалидности могут рассчитывать на такие виды поддержки:

  • Жилье и коммунальные льготы

Люди со II группой инвалидности имеют приоритет при получении жилья, особенно если инвалидность связана с работой или службой в армии. Прямых коммунальных льгот нет, но можно оформить жилищную субсидию, которая будет покрывать часть расходов на услуги.

  • Льготы на работе

Люди со II группой принимают на работу без испытательного срока. Они могут увольняться в любой момент, работать по сокращенному или гибкому графику и брать отпуск в удобное время и на больший период, чем другие работники.

  • Медицинские льготы

Лекарства при амбулаторном лечении продают со скидкой 50%. А если инвалидность получена из-за военных действий — медикаменты выдают бесплатно.

  • Транспортные льготы

Бесплатный проезд в городском транспорте и внеочередное обслуживание. С 1 октября по 15 мая предусмотрена скидка 50% на междугородние перевозки, железную дорогу, самолеты и речной транспорт.

  • Образовательные льготы

Студенты со II группой инвалидности получают социальную стипендию и дополнительную материальную помощь. Поступать в вузы можно по специальным квотам.

Как определяется размер пенсии по инвалидности II группы

Пенсии назначают людям, которые частично или полностью утратили трудоспособность из-за болезни или травмы. Для гражданских граждан нужен страховой стаж от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста. Размер пенсии зависит от группы инвалидности:

  • I группа — 100% пенсии по возрасту;
  • II группа — 90% пенсии по возрасту;
  • III группа — 50% пенсии по возрасту.

Пенсию начисляют с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев после этого. В противном случае выплаты начинаются со дня подачи заявления. Пенсия действует все время, на которое установлена инвалидность.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы могут получить единовременную финансовую помощь при установлении инвалидности. Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума для работающих. В 2026 году его повысили, поэтому помощь также изменилась.

Также Новини.LIVE рассказывали, что кроме пенсий и льгот, некоторые люди с инвалидностью могут рассчитывать на дополнительную социальную поддержку от государства. Ее размер определяется как процент от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей

Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации