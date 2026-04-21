Единовременные выплаты для людей с инвалидностью: кто может получить до 1,3 млн грн в 2026 году

Человек достает деньги из конверта.

Некоторые граждане Украины могут получить ощутимую одноразовую финансовую помощь в случае установления инвалидности. Размер выплаты напрямую зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель был повышен, а потому изменился и размер поддержки.

Кто в Украине имеет право на единовременную выплату при установлении инвалидности

В 2026 году военные в Украине получают единовременную денежную помощь в случае инвалидности или частичной утраты трудоспособности по обновленным правилам. Суммы выплат напрямую зависят от прожиточного минимума, который с 1 января этого года составляет 3 328 грн.

Право на такую помощь возникает после решения специальной экспертной команды, которая оценивает состояние человека и его способность к повседневной жизни.

Какой изменился размер единовременных выплат при установлении инвалидности в 2026 году

Если инвалидность наступила из-за ранения, травмы или контузии во время защиты страны или выполнения служебных обязанностей, выплаты следующие:

I группа — 1 331 200 грн;

II группа — 998 400 грн;

III группа — 832 000 грн.

Размер единовременных выплат в 2026 году. Фото: Скриншот/Министерство обороны

Если же инвалидность связана со службой (например, из-за болезни или несчастного случая), суммы меньше:

I группа — 399 360 грн;

II группа — 299 520 грн;

III группа — 232 960 грн.

Такие же выплаты предусмотрены для срочников, резервистов и военнообязанных на сборах.

Бывает, что человеку не устанавливают группу инвалидности, а только процент потери трудоспособности. В таком случае пособие считают пропорционально:

для срочников и резервистов — от 50-кратного прожиточного минимума (166 400 грн);

для контрактников и мобилизованных — от 70-кратного прожиточного минимума (232 960 грн).

Например, если военный имеет 20% потери трудоспособности, он получит 46 592 грн. Если при повторном осмотре группу инвалидности повысили или изменили ее причину, человеку доплачивают разницу между новой суммой и уже полученной.

Как оформить выплаты в 2026 году

Чтобы оформить выплату, действующие военные должны обращаться в свою часть, а уволенные — в территориальные центры комплектования. При этом установление инвалидности — это не конец процесса.

Если состояние здоровья ухудшится, можно пройти повторный осмотр и получить большую выплату. Поэтому стоит знать свои права и следить за изменениями, чтобы не потерять положенные вам деньги.

