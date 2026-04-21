Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
До 1,3 млн грн допомоги: хто може отримати одноразову виплату у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 19:10
Одноразові виплати для людей з інвалідністю: хто може отримати до 1,3 млн грн у 2026 році
Людина дістає гроші з конверта. Фото: Новини.LIVE

Деякі громадяни України можуть отримати відчутну одноразову фінансову допомогу в разі встановлення інвалідності. Розмір виплати напряму залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році цей показник було підвищено, а тому змінився й розмір підтримки.

Про те, хто може отримати одноразові виплати при встановленні інвалідності та як змінився їх розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

Хто в Україні має право на одноразову виплату при встановленні інвалідності

У 2026 році військові в Україні отримують одноразову грошову допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності за оновленими правилами. Суми виплат напряму залежать від прожиткового мінімуму, який з 1 січня цього року становить 3 328 грн.

Право на таку допомогу виникає після рішення спеціальної експертної команди, яка оцінює стан людини та її здатність до повсякденного життя.

Який змінився розмір одноразових виплат при встановленні інвалідності у 2026 році

Якщо інвалідність настала через поранення, травму чи контузію під час захисту країни або виконання службових обов’язків, виплати такі:

Читайте також:
  • I група — 1 331 200 грн;
  • II група — 998 400 грн;
  • III група — 832 000 грн.
Розмір одноразових виплат у 2026 році. Фото: Скриншот/Міністерство оборони

Якщо ж інвалідність пов’язана зі службою (наприклад, через хворобу чи нещасний випадок), суми менші:

  • I група — 399 360 грн;
  • II група — 299 520 грн;
  • III група — 232 960 грн.

Такі ж виплати передбачені для строковиків, резервістів і військовозобов’язаних на зборах.

Буває, що людині не встановлюють групу інвалідності, а лише відсоток втрати працездатності. У такому випадку допомогу рахують пропорційно:

  • для строковиків і резервістів — від 50-кратного прожиткового мінімуму (166 400 грн);
  • для контрактників і мобілізованих — від 70-кратного прожиткового мінімуму (232 960 грн).

Наприклад, якщо військовий має 20% втрати працездатності, він отримає 46 592 грн. Якщо під час повторного огляду групу інвалідності підвищили або змінили її причину, людині доплачують різницю між новою сумою і вже отриманою.

Як оформити виплати у 2026 році

Щоб оформити виплату, чинні військові мають звертатися до своєї частини, а звільнені — до територіальних центрів комплектування. При цьому встановлення інвалідності — це не кінець процесу.

Якщо стан здоров’я погіршиться, можна пройти повторний огляд і отримати більшу виплату. Тож варто знати свої права і стежити за змінами, щоб не втратити належні вам гроші.

Раніше Новини.LIVE писали, що з квітня 2026 частина людей з інвалідністю може тимчасово лишитися без виплат — це ті, хто не пройшов повторний медогляд. У Пенсійному фонді пояснюють, що зазвичай такі пенсії дають не назавжди, а на певний строк, і після його завершення треба знову підтвердити право на гроші.

Також Новини.LIVE розповідали, що поранення під час війни — це не тільки шкода здоров’ю, а й підстава для отримання допомоги від держави. В такому разі можна оформити статус людини з інваліднвстю через війну — він гарантує більше пільг і вищі мінімальні виплати.

виплати інвалідність особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації