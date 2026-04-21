Одноразові виплати для людей з інвалідністю: хто може отримати до 1,3 млн грн у 2026 році

Деякі громадяни України можуть отримати відчутну одноразову фінансову допомогу в разі встановлення інвалідності. Розмір виплати напряму залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році цей показник було підвищено, а тому змінився й розмір підтримки.

Хто в Україні має право на одноразову виплату при встановленні інвалідності

У 2026 році військові в Україні отримують одноразову грошову допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності за оновленими правилами. Суми виплат напряму залежать від прожиткового мінімуму, який з 1 січня цього року становить 3 328 грн.

Право на таку допомогу виникає після рішення спеціальної експертної команди, яка оцінює стан людини та її здатність до повсякденного життя.

Який змінився розмір одноразових виплат при встановленні інвалідності у 2026 році

Якщо інвалідність настала через поранення, травму чи контузію під час захисту країни або виконання службових обов’язків, виплати такі:

I група — 1 331 200 грн;

II група — 998 400 грн;

III група — 832 000 грн.

Розмір одноразових виплат у 2026 році. Фото: Скриншот/Міністерство оборони

Якщо ж інвалідність пов’язана зі службою (наприклад, через хворобу чи нещасний випадок), суми менші:

I група — 399 360 грн;

II група — 299 520 грн;

III група — 232 960 грн.

Такі ж виплати передбачені для строковиків, резервістів і військовозобов’язаних на зборах.

Буває, що людині не встановлюють групу інвалідності, а лише відсоток втрати працездатності. У такому випадку допомогу рахують пропорційно:

для строковиків і резервістів — від 50-кратного прожиткового мінімуму (166 400 грн);

для контрактників і мобілізованих — від 70-кратного прожиткового мінімуму (232 960 грн).

Наприклад, якщо військовий має 20% втрати працездатності, він отримає 46 592 грн. Якщо під час повторного огляду групу інвалідності підвищили або змінили її причину, людині доплачують різницю між новою сумою і вже отриманою.

Як оформити виплати у 2026 році

Щоб оформити виплату, чинні військові мають звертатися до своєї частини, а звільнені — до територіальних центрів комплектування. При цьому встановлення інвалідності — це не кінець процесу.

Якщо стан здоров’я погіршиться, можна пройти повторний огляд і отримати більшу виплату. Тож варто знати свої права і стежити за змінами, щоб не втратити належні вам гроші.

Раніше Новини.LIVE писали, що з квітня 2026 частина людей з інвалідністю може тимчасово лишитися без виплат — це ті, хто не пройшов повторний медогляд. У Пенсійному фонді пояснюють, що зазвичай такі пенсії дають не назавжди, а на певний строк, і після його завершення треба знову підтвердити право на гроші.

Також Новини.LIVE розповідали, що поранення під час війни — це не тільки шкода здоров’ю, а й підстава для отримання допомоги від держави. В такому разі можна оформити статус людини з інваліднвстю через війну — він гарантує більше пільг і вищі мінімальні виплати.