Поддержка для людей с III группой инвалидности: на какие выплаты и льготы рассчитывать в мае 2026 года

Поддержка людей с III группой инвалидности в мае. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине люди, которым официально установили инвалидность, имеют право на помощь от государства. Речь идет не только о пенсиях и соцвыплатах, но и о различных льготах. Их объем зависит от группы инвалидности.

О том, какие именно выплаты и льготы гарантируют людям с инвалидностью III группы в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Перечень льгот для людей с III группой инвалидности в мае 2026 года

Люди с III группой инвалидности могут бесплатно получать лекарства во время амбулаторного лечения — но при условии, что их доход небольшой и не превышает установленный минимум. По рецепту врача можно покупать медикаменты со скидкой 50%.

Также государство может обеспечить путевкой на санаторно-курортное лечение, если для этого есть медицинские показания. Кроме этого, бесплатно или со скидкой предоставляют средства реабилитации. Это могут быть:

протезы;

ортопедическая обувь;

средства для передвижения и другое специальное оборудование.

Есть и транспортные льготы. С 1 октября до 15 мая действует 50% скидка на поездки внутри страны (поезда, автобусы, самолеты, речной транспорт). Также предусмотрен бесплатный проезд в городском транспорте (кроме метро и такси) и на пригородных маршрутах.

Читайте также:

Какие выплаты ожидать людям с инвалидностью III группы в мае

Размер выплат зависит от того, как именно человек получил инвалидность. Для большинства гражданских пенсия составляет половину от пенсии по возрасту. Ее назначают или с момента установления инвалидности (если обратиться в течение трех месяцев), или со дня подачи заявления.

В 2026 году минимальную пенсию для людей с инвалидностью повысили. Теперь она составляет 2 595 грн (ранее было 2 361 грн). Также весной провели индексацию выплат.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что с 1 марта 2026 года для людей, у которых инвалидность получена во время службы, выплата составляет 60% денежного обеспечения, но не менее 10 625 грн. Для остальных людей, чья инвалидность связана с войной, выплачивают 40% денежного обеспечения.

Отдельная категория — пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. В мае 2026 года их пенсия (III группа) не может быть меньше 6 808,95 грн. А для ликвидаторов установлен еще более высокий гарантированный минимум — 12 392,13 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году в Украине военным, которые получили инвалидность или частично утратили трудоспособность, выплачивают единовременное пособие по новым правилам. Ее размер зависит от прожиточного минимума, который с 1 января составляет 3 328 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что люди с инвалидностью имеют право на всестороннюю поддержку от государства — кроме пенсий и льгот есть еще социальные выплаты. В 2026 году их суммы изменились из-за повышения прожиточного минимума.