Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
ІІІ группа инвалидности: размер выплат и перечень льгот в мае 2026 года

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 19:20
Поддержка для людей с III группой инвалидности: на какие выплаты и льготы рассчитывать в мае 2026 года
Поддержка людей с III группой инвалидности в мае. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине люди, которым официально установили инвалидность, имеют право на помощь от государства. Речь идет не только о пенсиях и соцвыплатах, но и о различных льготах. Их объем зависит от группы инвалидности.

О том, какие именно выплаты и льготы гарантируют людям с инвалидностью III группы в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сайт Теплодарского городского совета.

Перечень льгот для людей с III группой инвалидности в мае 2026 года

Люди с III группой инвалидности могут бесплатно получать лекарства во время амбулаторного лечения — но при условии, что их доход небольшой и не превышает установленный минимум. По рецепту врача можно покупать медикаменты со скидкой 50%.

Также государство может обеспечить путевкой на санаторно-курортное лечение, если для этого есть медицинские показания. Кроме этого, бесплатно или со скидкой предоставляют средства реабилитации. Это могут быть:

  • протезы;
  • ортопедическая обувь;
  • средства для передвижения и другое специальное оборудование.

Есть и транспортные льготы. С 1 октября до 15 мая действует 50% скидка на поездки внутри страны (поезда, автобусы, самолеты, речной транспорт). Также предусмотрен бесплатный проезд в городском транспорте (кроме метро и такси) и на пригородных маршрутах.

Размер выплат зависит от того, как именно человек получил инвалидность. Для большинства гражданских пенсия составляет половину от пенсии по возрасту. Ее назначают или с момента установления инвалидности (если обратиться в течение трех месяцев), или со дня подачи заявления.

В 2026 году минимальную пенсию для людей с инвалидностью повысили. Теперь она составляет 2 595 грн (ранее было 2 361 грн). Также весной провели индексацию выплат.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что с 1 марта 2026 года для людей, у которых инвалидность получена во время службы, выплата составляет 60% денежного обеспечения, но не менее 10 625 грн. Для остальных людей, чья инвалидность связана с войной, выплачивают 40% денежного обеспечения.

Отдельная категория — пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. В мае 2026 года их пенсия (III группа) не может быть меньше 6 808,95 грн. А для ликвидаторов установлен еще более высокий гарантированный минимум — 12 392,13 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году в Украине военным, которые получили инвалидность или частично утратили трудоспособность, выплачивают единовременное пособие по новым правилам. Ее размер зависит от прожиточного минимума, который с 1 января составляет 3 328 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что люди с инвалидностью имеют право на всестороннюю поддержку от государства — кроме пенсий и льгот есть еще социальные выплаты. В 2026 году их суммы изменились из-за повышения прожиточного минимума.

пенсии инвалидность льготы лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации