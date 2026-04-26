Соцвыплаты для людей с инвалидностью: кто и какую сумму получит в мае 2026 года

Главная Экономика Соцгарантии для людей с инвалидностью: размер выплат в мае 2026 года

Дата публикации 26 апреля 2026 19:15
Выплаты для людей с инвалидностью в мае. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине люди с инвалидностью могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. Кроме льгот и пенсий, для некоторых граждан законом предусмотрена социальная помощь. Ее размер зависит от прожиточного минимума, а потому сумма выплат в 2026 году изменилась.

О том, на какие социальные выплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Кто и какие выплаты может получить в мае 2026 года

Речь идет о людях с инвалидностью с детства (всех трех групп) и детей с инвалидностью до 18 лет. В 2026 году суммы следующие:

  • I группа — 2 595 грн (это 100% прожиточного минимума);
  • ІІ группа — 2 076 грн (80% прожиточного минимума);
  • ІІІ группа — 1 557 грн (60% прожиточного минимума);
  • дети с инвалидностью — 1816,50 грн (70% прожиточного минимума).

Кроме основной помощи, предусмотрены еще и доплаты на уход. Их могут получать:

  • родители или опекуны детей с инвалидностью;
  • люди с инвалидностью с детства I группы;
  • одинокие люди с инвалидностью II и III групп, если им нужен постоянный уход.

Для людей с инвалидностью I группы и одиноких родителей ребенка с инвалидностью доплата назначается независимо от того, работают они или нет. А вот другие смотрители должны соответствовать определенным условиям:

  • не работать;
  • не учиться (кроме заочной формы);
  • не служить и не занимать выборные должности.

В то же время помощь могут получать и те, кто находится в декрете или отпуске по уходу за ребенком, если он нуждается в домашнем уходе. Размер доплаты также разный:

  • 5 190 грн — 200% прожиточного минимума для людей с инвалидностью I группы (подгруппа А);
  • 2 595 грн — для подгруппы Б (100% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность)
  • 1946,25 грн — для одиноких людей II и III групп (75% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность);
  • 1408,50 грн — для детей с инвалидностью до 6 лет, а для подгруппы А — 5 634 грн грн;
  • 1 756 грн — для детей с инвалидностью 6-18 лет, а для подгруппы А — 7 024 грн.

Как оформить выплаты в мае 2026 года

Нужно подать заявление и несколько документов:

  • копию свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью (до 18 лет);
  • справку из учебного заведения с указанием, находится ли ребенок на полном государственном содержании.

Если оформлением занимается опекун, прилагаются еще решение суда или документы об опеке. Одинокие люди с инвалидностью II и III групп также должны подтвердить, что не имеют родственников, которые обязаны их содержать.

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсию по инвалидности дают не навсегда, а на определенный срок. Когда он заканчивается, нужно снова подтвердить право на выплаты — иначе деньги просто перестанут начислять.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы могут получить разовую денежную помощь при установлении инвалидности. Сумма зависит от прожиточного минимума для трудоспособных. В 2026 году его повысили, поэтому и выплаты стали больше.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
