Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Соцгарантії для людей з інвалідністю: розмір виплат у травні 2026 року

Соцгарантії для людей з інвалідністю: розмір виплат у травні 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 19:15
Соцвиплати для людей з інвалідністю: хто та яку суму отримає у травні 2026 року
Виплати для людей з інвалідністю у травні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні люди з інвалідністю можуть розраховувати на додаткову підтримку від держави. Окрім пільг та пенсій, для деяких громадян законом передбачена соціальна допомога. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму, а тому сума виплат у 2026 році змінилась.

Про те, на які соціальні виплати можуть розраховувати люди з інвалідністю у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Хто та які виплати може отримати у травні 2026 року

Йдеться про людей з інвалідністю з дитинства (усіх трьох груп) та дітей з інвалідністю до 18 років. У 2026 році суми такі:

  • І група — 2 595 грн (це 100% прожиткового мінімуму);
  • ІІ група — 2 076 грн (80% прожиткового мінімуму);
  • ІІІ група — 1 557 грн (60% прожиткового мінімуму);
  • діти з інвалідністю — 1816,50 грн (70% прожиткового мінімуму).

Окрім основної допомоги, передбачені ще й доплати на догляд. Їх можуть отримувати:

  • батьки або опікуни дітей з інвалідністю;
  • люди з інвалідністю з дитинства І групи;
  • одинокі люди з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, якщо їм потрібен постійний догляд.

Для людей з інвалідністю І групи та одиноких батьків дитини з інвалідністю доплата призначається незалежно від того, працюють вони чи ні. А от інші доглядальники повинні відповідати певним умовам: 

Читайте також:
  • не працювати;
  • не навчатися (крім заочної форми);
  • не служити і не обіймати виборні посади. 

Водночас допомогу можуть отримувати і ті, хто перебуває у декреті або відпустці по догляду за дитиною, якщо вона потребує домашнього догляду. Розмір доплати також різний:

  • 5 190 грн — 200% прожиткового мінімуму для людей з інвалідністю І групи (підгрупа А);
  • 2 595 грн — для підгрупи Б (100% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність)
  • 1946,25 грн — для одиноких людей ІІ та ІІІ груп (75% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність);
  • 1408,50 грн —- для дітей з інвалідністю до 6 років, а для підгрупи А — 5 634 грн грн;
  • 1 756 грн — для дітей з інвалідністю 6-18 років, а для підгрупи А — 7 024 грн.

Як оформити виплати в травні 2026 року

Потрібно подати заяву та кілька документів: 

  • копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (до 18 років);
  • довідку з навчального закладу із зазначенням, чи перебуває дитина на повному державному утриманні.

Якщо оформленням займається опікун, додаються ще рішення суду або документи про опіку. Одинокі люди з інвалідністю ІІ та ІІІ груп також мають підтвердити, що не мають родичів, які зобов’язані їх утримувати.

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсію по інвалідності дають не назавжди, а на певний строк. Коли він закінчується, потрібно знову підтвердити право на виплати — інакше гроші просто перестануть нараховувати.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть отримати разову грошову допомогу при встановленні інвалідності. Сума залежить від прожиткового мінімуму для працездатних. У 2026 році його підвищили, тож і виплати стали більшими.

інвалідність соцвиплати особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації