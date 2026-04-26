Соцвиплати для людей з інвалідністю: хто та яку суму отримає у травні 2026 року

Виплати для людей з інвалідністю у травні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні люди з інвалідністю можуть розраховувати на додаткову підтримку від держави. Окрім пільг та пенсій, для деяких громадян законом передбачена соціальна допомога. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму, а тому сума виплат у 2026 році змінилась.

Про те, на які соціальні виплати можуть розраховувати люди з інвалідністю у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Хто та які виплати може отримати у травні 2026 року

Йдеться про людей з інвалідністю з дитинства (усіх трьох груп) та дітей з інвалідністю до 18 років. У 2026 році суми такі:

І група — 2 595 грн (це 100% прожиткового мінімуму);

ІІ група — 2 076 грн (80% прожиткового мінімуму);

ІІІ група — 1 557 грн (60% прожиткового мінімуму);

діти з інвалідністю — 1816,50 грн (70% прожиткового мінімуму).

Окрім основної допомоги, передбачені ще й доплати на догляд. Їх можуть отримувати:

батьки або опікуни дітей з інвалідністю;

люди з інвалідністю з дитинства І групи;

одинокі люди з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, якщо їм потрібен постійний догляд.

Для людей з інвалідністю І групи та одиноких батьків дитини з інвалідністю доплата призначається незалежно від того, працюють вони чи ні. А от інші доглядальники повинні відповідати певним умовам:

не працювати;

не навчатися (крім заочної форми);

не служити і не обіймати виборні посади.

Водночас допомогу можуть отримувати і ті, хто перебуває у декреті або відпустці по догляду за дитиною, якщо вона потребує домашнього догляду. Розмір доплати також різний:

5 190 грн — 200% прожиткового мінімуму для людей з інвалідністю І групи (підгрупа А);

2 595 грн — для підгрупи Б (100% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність)

1946,25 грн — для одиноких людей ІІ та ІІІ груп (75% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність);

1408,50 грн —- для дітей з інвалідністю до 6 років, а для підгрупи А — 5 634 грн грн;

1 756 грн — для дітей з інвалідністю 6-18 років, а для підгрупи А — 7 024 грн.

Як оформити виплати в травні 2026 року

Потрібно подати заяву та кілька документів:

копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (до 18 років);

довідку з навчального закладу із зазначенням, чи перебуває дитина на повному державному утриманні.

Якщо оформленням займається опікун, додаються ще рішення суду або документи про опіку. Одинокі люди з інвалідністю ІІ та ІІІ груп також мають підтвердити, що не мають родичів, які зобов’язані їх утримувати.

