Підтримка для людей з ІІІ групою інвалідності: на які виплати та пільги розраховувати у травні 2026 року

В Україні люди, яким офіційно встановили інвалідність, мають право на допомогу від держави. Йдеться не тільки про пенсії та соцвиплати, а й про різні пільги. Їх обсяг залежить від групи інвалідності.

Про те, які саме виплати та пільги гарантують людям з інвалідністю III групи у травні 2026 року.

Перелік пільг для людей з ІІІ групою інвалідності у травні 2026 року

Люди з III групою інвалідності можуть безплатно отримувати ліки під час амбулаторного лікування — але за умови, що їхній дохід невеликий і не перевищує встановлений мінімум. За рецептом лікаря можна купувати медикаменти зі знижкою 50%.

Також держава може забезпечити путівкою на санаторно-курортне лікування, якщо для цього є медичні показання. Окрім цього, безплатно або зі знижкою надають засоби реабілітації. Це можуть бути:

протези;

ортопедичне взуття;

засоби для пересування та інше спеціальне обладнання.

Є і транспортні пільги. З 1 жовтня до 15 травня діє 50% знижка на поїздки всередині країни (поїзди, автобуси, літаки, річковий транспорт). Також передбачений безплатний проїзд у міському транспорті (крім метро і таксі) та на приміських маршрутах.

Розмір виплат залежить від того, як саме людина отримала інвалідність. Для більшості цивільних пенсія становить половину від пенсії за віком. Її призначають або з моменту встановлення інвалідності (якщо звернутися протягом трьох місяців), або з дня подання заяви.

У 2026 році мінімальну пенсію для людей з інвалідністю підвищили. Тепер вона становить 2 595 грн (раніше було 2 361 грн). Також навесні провели індексацію виплат.

В Пенсійному фонді України зазначають, що з 1 березня 2026 року для людей, у яких інвалідність отримана під час служби, виплата становить 60% грошового забезпечення, але не менше ніж 10 625 грн. Для решти людей, чия інвалідність пов’язана з війною, виплачують 40% грошового забезпечення.

Окрема категорія — постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС. У травні 2026 року їхня пенсія (III група) не може бути меншою за 6 808,95 грн. А для ліквідаторів встановлено ще вищий гарантований мінімум — 12 392,13 грн.

