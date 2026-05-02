Електронне чи паперове: яке пенсійне посвідчення краще у 2026 році

Електронне чи паперове: яке пенсійне посвідчення краще у 2026 році

Дата публікації: 2 травня 2026 06:35
Паперове чи електронне: яке пенсійне посвідчення дає більше переваг у 2026 році
Яке пенсійне посвідчення має більше переваг у 2026 році. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні більшість пенсіонерів досі користуються паперовими посвідченнями. Але в Пенсійному фонді нагадують, що можна зробити ще й електронний варіант. Це не лише зручніше, а і може виручити в багатьох ситуаціях.

Про те, яке пенсійне посвідчення дає більше переваг у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

Яке пенсійне посвідчення має більше переваг у 2026 році

У Пенсійному фонді пояснюють, що пенсійне посвідчення — це документ, який підтверджує право на пільги. Наприклад, безплатний проїзд у транспорті. Якщо паперове посвідчення загубилося, пошкодилося або його просто немає при собі — скористатися пільгами не вийде.

Саме тому варто оформити електронний варіант. Він має таку ж юридичну силу, як і паперове посвідчення, але зберігається у смартфоні. Тобто його не можна загубити чи зіпсувати, і не доведеться витрачати час на відновлення.

Як отримати електронне посвідчення пенсіонера у 2026 році

Подати заявку можна онлайн через портал Пенсійного фонду. Для цього потрібно:

Читайте також:
  1. Увійти в особистий кабінет за допомогою електронного підпису або "Дія.Підпису".
  2. У меню обрати розділ "Пенсійне забезпечення" і подати заяву на виготовлення посвідчення.
  3. Вказати, що хочете саме електронний варіант (без паперового чи пластикового).
  4. Ознайомитися з інструкцією, натиснути "Продовжити" і заповнити дані.
  5. Додати скани документів і сформувати заяву.
  6. Перевірити все та надіслати до Пенсійного фонду.

Для оформлення вам знадобиться паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, кольорове фото 3 на 2,5 см (свіже, не старше пів року), зразок підпису (чорним кольором у форматі JPG).

Загалом електронне посвідчення не дає більше пільг чи інших бонусів, але — це простий спосіб підстрахуватися, щоб пільги завжди були "під рукою".

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні люди на пенсії можуть безплатно користуватися громадським транспортом. Але варто знати, що це працює не всюди. В одному транспорті їхати можна без грошей, а в іншому доведеться заплатити.

Також Новини.LIVE писали, що у 2026 році правила для частини пенсіонерів змінилися, особливо для тих, хто отримує додаткові виплати за проживання в зонах, забруднених після аварії на ЧАЕС. Тепер просто жити там замало. Держава уважно перевіряє не лише теперішнє місце реєстрації, а й те, де людина жила раніше.

пенсіонери документи посвідчення
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
