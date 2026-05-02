Паперове чи електронне: яке пенсійне посвідчення дає більше переваг у 2026 році

Яке пенсійне посвідчення має більше переваг у 2026 році. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні більшість пенсіонерів досі користуються паперовими посвідченнями. Але в Пенсійному фонді нагадують, що можна зробити ще й електронний варіант. Це не лише зручніше, а і може виручити в багатьох ситуаціях.

Про те, яке пенсійне посвідчення дає більше переваг у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

Яке пенсійне посвідчення має більше переваг у 2026 році

У Пенсійному фонді пояснюють, що пенсійне посвідчення — це документ, який підтверджує право на пільги. Наприклад, безплатний проїзд у транспорті. Якщо паперове посвідчення загубилося, пошкодилося або його просто немає при собі — скористатися пільгами не вийде.

Саме тому варто оформити електронний варіант. Він має таку ж юридичну силу, як і паперове посвідчення, але зберігається у смартфоні. Тобто його не можна загубити чи зіпсувати, і не доведеться витрачати час на відновлення.

Як отримати електронне посвідчення пенсіонера у 2026 році

Подати заявку можна онлайн через портал Пенсійного фонду. Для цього потрібно:

Увійти в особистий кабінет за допомогою електронного підпису або "Дія.Підпису". У меню обрати розділ "Пенсійне забезпечення" і подати заяву на виготовлення посвідчення. Вказати, що хочете саме електронний варіант (без паперового чи пластикового). Ознайомитися з інструкцією, натиснути "Продовжити" і заповнити дані. Додати скани документів і сформувати заяву. Перевірити все та надіслати до Пенсійного фонду.

Для оформлення вам знадобиться паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, кольорове фото 3 на 2,5 см (свіже, не старше пів року), зразок підпису (чорним кольором у форматі JPG).

Загалом електронне посвідчення не дає більше пільг чи інших бонусів, але — це простий спосіб підстрахуватися, щоб пільги завжди були "під рукою".

