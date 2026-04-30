Головна Економіка Доплати для пенсіонерів у 2026 році: хто може отримувати на 2595 грн більше

Доплати для пенсіонерів у 2026 році: хто може отримувати на 2595 грн більше

Дата публікації: 30 квітня 2026 05:45
Для пенсіонерів змінили правила: хто може отримувати 2595 грн доплати у 2026 році
Чоловік похилого віку сидить на лавці. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні посилили правила для частини пенсіонерів, які отримують доплати за проживання на радіоактивно забруднених територіях після Чорнобильської катастрофи. Тепер для збереження виплат недостатньо просто жити в такій зоні — держава ретельно перевіряє історію людини, включно з її минулими місцями проживання.

Про те, яку доплату можуть отримувати пенсіонери, які проживають на забруднених територіях після Чорнобильської катастрофи, та що для цього потрібно у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Хто може отримувати доплату у 2026 році

Право на щомісячну надбавку мають непрацюючі пенсіонери, але тільки за певних умов. Людина має бути офіційно визнана постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС. Без цього статусу доплата не призначається. Також враховується, чи людина:

  • жила або працювала в зоні станом на 26 квітня 1986 року;
  • перебувала там у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Щоб зберегти виплату, потрібно мати безперервну прописку в межах цієї зони. Якщо в базах є дані, що людина після 1 січня 1993 року реєструвалась або жила за її межами — доплату можуть скасувати. Попри це, переїзди між населеними пунктами всередині самої зони порушенням не вважаються.

Який розмір надбавки у 2026 році

У 2026 році розмір щомісячної доплати становить 2 595 гривень. Однак виплату не призначають, якщо людина після аварії виїхала із зони, а потім повернулась або зареєструвалась там уже після катастрофи і не має підтвердження проживання у 1986–1993 роках.

Читайте також:

Надбавку перестають нараховувати, якщо пенсіонер:

  • офіційно влаштовується на роботу;
  • або виїжджає на постійне проживання за межі зони.

Перевірку всіх даних Пенсійний фонд України проводить автоматично через державні реєстри.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні дедалі більше українців 60+ помічають дивну річ: при однаковому стажі та зарплаті пенсії можуть сильно відрізнятися — іноді на тисячі гривень. Єдина причина — це дата виходу на пенсію.

Також Новини.LIVE писали, що у травні деякі пенсіонери можуть отримати додаткові гроші — надбавку до пенсії. За певних обставин загальна сума виплат може збільшитись майже на 600 грн. Але, щоб її отримати, треба відповідати певним умовам.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
