Главная Экономика Доплаты для пенсионеров в 2026 году: кто может получать на 2595 грн больше

Дата публикации 30 апреля 2026 05:45
Для пенсионеров изменили правила: кто может получать 2595 грн доплаты в 2026 году
Пожилой мужчина сидит на скамейке. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине ужесточили правила для части пенсионеров, которые получают доплаты за проживание на радиоактивно загрязненных территориях после Чернобыльской катастрофы. Теперь для сохранения выплат недостаточно просто жить в такой зоне — государство тщательно проверяет историю человека, включая его прошлые места жительства.

О том, какую доплату могут получать пенсионеры, проживающие на загрязненных территориях после Чернобыльской катастрофы, и что для этого нужно в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Кто может получать доплату в 2026 году

Право на ежемесячную надбавку имеют неработающие пенсионеры, но только при определенных условиях. Человек должен быть официально признан пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС. Без этого статуса доплата не назначается. Также учитывается, жил ли человек:

  • жил или работал в зоне по состоянию на 26 апреля 1986 года;
  • находился там в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.

Чтобы сохранить выплату, нужно иметь непрерывную прописку в пределах этой зоны. Если в базах есть данные, что человек после 1 января 1993 года регистрировался или жил за ее пределами — доплату могут отменить. Несмотря на это, переезды между населенными пунктами внутри самой зоны нарушением не считаются.

Какой размер надбавки в 2026 году

В 2026 году размер ежемесячной доплаты составляет 2 595 гривен. Однако выплату не назначают, если человек после аварии выехал из зоны, а потом вернулся или зарегистрировался там уже после катастрофы и не имеет подтверждения проживания в 1986-1993 годах.

Надбавку перестают начислять, если пенсионер:

  • официально устраивается на работу;
  • или выезжает на постоянное проживание за пределы зоны.

Проверку всех данных Пенсионный фонд Украины проводит автоматически через государственные реестры.

пенсии пенсионеры надбавки
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
