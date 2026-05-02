Бумажное или электронное: какое пенсионное удостоверение дает больше преимуществ в 2026 году

Какое пенсионное удостоверение имеет больше преимуществ в 2026 году.

В 2026 году в Украине большинство пенсионеров до сих пор пользуются бумажными удостоверениями. Но в Пенсионном фонде напоминают, что можно сделать еще и электронный вариант. Это не только удобнее, но и может выручить во многих ситуациях.

О том, какое пенсионное удостоверение дает больше преимуществ в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

В Пенсионном фонде объясняют, что пенсионное удостоверение — это документ, который подтверждает право на льготы. Например, бесплатный проезд в транспорте. Если бумажное удостоверение потерялось, повредилось или его просто нет при себе — воспользоваться льготами не получится.

Именно поэтому стоит оформить электронный вариант. Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажное удостоверение, но хранится в смартфоне. То есть его нельзя потерять или испортить, и не придется тратить время на восстановление.

Как получить электронное удостоверение пенсионера в 2026 году

Подать заявку можно онлайн через портал Пенсионного фонда. Для этого нужно:

Войти в личный кабинет с помощью электронной подписи или "Дія.Підпису". В меню выбрать раздел "Пенсионное обеспечение" и подать заявление на изготовление удостоверения. Указать, что хотите именно электронный вариант (без бумажного или пластикового). Ознакомиться с инструкцией, нажать "Продолжить" и заполнить данные. Добавить сканы документов и сформировать заявление. Проверить все и отправить в Пенсионный фонд.

Для оформления вам понадобится паспорт гражданина Украины, идентификационный код, цветное фото 3 на 2,5 см (свежее, не старше полугода), образец подписи (черным цветом в формате JPG).

В общем электронное удостоверение не дает больше льгот или других бонусов, но — это простой способ подстраховаться, чтобы льготы всегда были "под рукой".

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине люди на пенсии могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Но стоит знать, что это работает не везде. В одном транспорте ехать можно без денег, а в другом придется заплатить.

Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году правила для части пенсионеров изменились, особенно для тех, кто получает дополнительные выплаты за проживание в зонах, загрязненных после аварии на ЧАЭС. Теперь просто жить там мало. Государство внимательно проверяет не только нынешнее место регистрации, но и то, где человек жил раньше.