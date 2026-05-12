Повышенная пенсия: кто гарантированно получит почти 19 тыс. грн в мае

Минимальные пенсии по инвалидности І группы в мае. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года выплаты для людей с инвалидностью I группы второй раз повышать не будут. Они останутся такими же, как после мартовской индексации. Однако сумма пенсии у каждого разная — все зависит от статуса человека и его доходов.

О том, кому государство должно заплатить почти 19 тыс. грн пенсии в мае, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

От чего зависит размер выплат по инвалидности в Украине

В Украине есть две основные категории получателей:

Гражданские граждане. Военные и ветераны.

Именно от того, к какой группе принадлежит человек, зависит, как считают пенсию и сколько в итоге выплачивают. Для гражданских выплаты по инвалидности I группы составляют 100% пенсии по возрасту. То есть сумма зависит от:

страхового стажа;

официальной зарплаты;

различных доплат (за стаж, возраст и т.д.).

Если стажа не хватает, могут назначить не пенсию, а государственную социальную помощь. Чтобы оформить выплаты, нужно обратиться в Пенсионный фонд после установления инвалидности.

Читайте также:

У кого пенсия не может быть меньше чем 18 885 грн в мае 2026 года

У военнослужащих суммы значительно больше. Здесь пенсия — это 100% от денежного обеспечения. В расчет входят:

должностной оклад;

доплаты за звание;

другие постоянные надбавки.

Есть и минимальные гарантии. В частности, для людей с инвалидностью I группы — это не менее 18 885 грн. Если получается меньше, разницу доплачивает государство.

Кто может получить единовременное пособие при установлении инвалидности

Кроме ежемесячных выплат, военные имеют право на единовременное пособие. Оно составляет 1 331 200 грн в случае инвалидности из-за боевого ранения или 399 360 грн, если она наступила из-за болезни во время службы.

Порядок оформления зависит от статуса: действующие военные подают документы через свою часть, а уволенные со службы — через территориальные центры комплектования.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине пенсионеры могут бесплатно ездить в общественном транспорте, но не везде. В 2026 году действуют четкие правила, где льгота работает, а где придется платить.

Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году многие еще пользуются бумажными пенсионными удостоверениями, хотя в Пенсионном фонде советуют оформить и электронное. Оно удобнее и может пригодиться в разных ситуациях.