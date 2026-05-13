Пенсия в Польше для украинцев: в каких случаях возникает право на денежные выплаты

Некоторые граждане Украины, проживающие в Польше, могут получать пенсию от ZUS. Однако необходимо выполнить несколько условий, иначе денежное обеспечение не утвердят. Метод определения права на финансовые выплаты зависит от даты рождения.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированное издание inPoland.

Почему Польша выплачивает пенсии украинцам

Для иностранцев предусмотрены денежные выплаты в случае соблюдения обязательных требований. Основанием для начисления пенсий является Соглашение о социальном обеспечении между Польшей и Украиной, которое подписали 18 мая 2012 года. Документ вступил в силу чуть позже — 1 января 2014 года.

Согласно Соглашению, украинцы со страховым стажем и взносами могут рассчитывать на пенсионное обеспечение. Более того, допускается начисление денег с польской и украинской стороны одновременно, или суммирование страховых периодов — доначисление стажа, если в одном из государств его недостаточно для пенсии/помощи по инвалидности.

Кто может получать пенсию в Польше

Все зависит от даты рождения, поскольку местная пенсионная система предусматривает новые и старые правила для получателей. Украинцы, рожденные до 1 января 1949 года, подпадают под такие требования:

страховой стаж является решающим;

для женщин — минимум 20 лет с уплатой или без уплаты взносов;

для мужчин — от 25 лет стажа;

пенсионный возраст — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

"Если кто-то работал в Польше слишком короткий период, ZUS может добавить годы работы из Украины, при условии, что эти периоды не пересекаются с периодами уплаты взносов в Польше", — уточнили на портале.

Другие требования выдвигают для лиц, рожденных после 31 декабря 1948 года. Размер пенсионных выплат зависит от взносов на их лицевые счета в ZUS: даже непродолжительный период официального трудоустройства дает право на денежное обеспечение по достижении пенсионного возраста.

Стоит понимать, что суммы в таком случае будут мизерными. Чтобы произошло доначисление до минимальной пенсии, надо иметь достаточно страхового стажа и выполнить условие относительно постоянного проживания в Польше.

Что еще нужно знать украинцам

