10 пенсий одной выплатой: кто получит деньги в мае

У некоторых пожилых граждан в Украине жизнь на пенсии начинается с приятного бонуса. Они могут получить сразу 10 своих месячных выплат. Однако, чтобы получить дополнительные деньги, человек должен соответствовать сразу нескольким условиям.

О том, кто может получить сразу 10 пенсий в мае 2026 года и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Кто получит "пенсионный бонус" в мае

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", отдельные категории работников бюджетной сферы имеют право на разовую денежную выплату при оформлении пенсии по возрасту. Такая выплата составляет десятикратный размер месячной пенсии.

Получить ее могут лица, которые на момент достижения пенсионного возраста продолжали работать в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет. Обязательным условием также является наличие необходимого специального страхового стажа:

не менее 30 лет у женщин;

не менее 35 лет для мужчин.

Важно также, чтобы в мае такая пенсия назначалась впервые, то есть ранее человек не получал ни одного вида пенсионных выплат.

Чаще всего эта норма касается работников сферы образования, здравоохранения и социальной защиты, а также отдельных категорий спортсменов (заслуженных мастеров спорта, мастеров международного класса, членов национальных сборных) и творческих работников театрально-концертных организаций.

От чего зависит сумма и как выплачиваются деньги

Размер единовременной выплаты определяется как 10-кратная сумма месячной пенсии, рассчитанной на дату ее назначения, и выплачивается сразу в полном объеме. Эти средства не подлежат налогообложению и финансируются из государственного бюджета.

Иначе говоря, если работник государственного учреждения (например, учитель или врач) имеет полный необходимый стаж и впервые оформляет пенсию по возрасту, находясь на соответствующей должности, государство дополнительно выплачивает ему единовременное пособие в размере десяти месячных пенсий.

