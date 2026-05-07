10 пенсій однією виплатою: хто отримає гроші у травні

У деяких громадян похилого віку в Україні життя на пенсії починається з приємного бонусу. Вони можуть отримати одразу 10 своїх місячних виплат. Однак, щоб отримати додаткові гроші, людина повинна відповідати одразу кілком умовам.

Про те, хто може отримати одразу 10 пенсій у травні 2026 року та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Хто отримає "пенсійний бонус" у травні

Відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", окремі категорії працівників бюджетної сфери мають право на разову грошову виплату під час оформлення пенсії за віком. Така виплата становить десятикратний розмір місячної пенсії.

Отримати її можуть особи, які на момент досягнення пенсійного віку продовжували працювати в державних або комунальних установах на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років. Обов’язковою умовою також є наявність необхідного спеціального страхового стажу:

не менше ніж 30 років у жінок;

щонайменше 35 років для чоловіків.

Важливо також, щоб у травні така пенсія призначалася вперше, тобто раніше людина не отримувала жодного виду пенсійних виплат.

Найчастіше ця норма стосується працівників сфери освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, а також окремих категорій спортсменів (заслужених майстрів спорту, майстрів міжнародного класу, членів національних збірних) і творчих працівників театрально-концертних організацій.

Від чого залежить сума та як виплачуються гроші

Розмір одноразової виплати визначається як 10-кратна сума місячної пенсії, розрахованої на дату її призначення, і виплачується одразу в повному обсязі. Ці кошти не підлягають оподаткуванню та фінансуються з державного бюджету.

Інакше кажучи, якщо працівник державного закладу (наприклад, учитель чи лікар) має повний необхідний стаж і вперше оформлює пенсію за віком, перебуваючи на відповідній посаді, держава додатково виплачує йому одноразову допомогу в розмірі десяти місячних пенсій.

