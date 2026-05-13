Надбавка для пенсионеров в мае 2026 года: кто получит увеличенные выплаты

В Украине некоторые пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную доплату к денежному обеспечению. Средства предусмотрены неработающим лицам, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей. Однако необходимо подтвердить отсутствие трудовых отношений.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Какой размер выплаты пенсионерам

Пенсионеры по возрасту или в связи с инвалидностью, на содержании которых находится ребенок до 18 лет, могут рассчитывать на денежную выплату в размере 150 грн. Финансовая помощь является ежемесячной и назначается на каждого несовершеннолетнего. Для военных пенсионеров действуют другие условия — сумма поддержки находится на уровне 50% от прожиточного минимума.

Главным требованием для осуществления выплат является отсутствие официального трудоустройства. Претендент на надбавку должен подтвердить, что не связан трудовыми отношениями и не зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности. Доказать это могут такие документы:

трудовая книжка;

копия приказа (распоряжения) об увольнении;

сведения о застрахованном лице (данные из Реестра ПФУ);

справка об отсутствии информации о государственной регистрации ФЛП.

Внутренне перемещенные лица, которые не могут подтвердить факт увольнения с работы или предоставить трудовую книжку, должны написать заявление с объяснением этих обстоятельств (плюс указать дату окончания трудовой деятельности).

Как оформить дополнительные выплаты

Надбавки не устанавливаются автоматически, пенсионеру необходимо обратиться в ПФУ по месту жительства с соответствующим заявлением и пакетом документов. Среди них — паспорт гражданина, свидетельство о рождении ребенка или ID-карта, другие справки, доказывающие факт пребывания несовершеннолетнего на иждивении.

Контролирующий орган в течение 10 календарных дней после поступления обращения и документов должен рассмотреть их и принять решение о назначении выплаты. Отказ в начислении средств возможен при несоблюдении обязательных условий, таких как наличие работы или ФЛП.

Плюс надбавка не назначается на детей, получающих пенсию или государственную социальную помощь в соответствии с законом "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

